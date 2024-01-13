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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хайденхайм
Кельн - Хайденхайм: обзор матча 13 января 2024
Кельн
13.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Хайденхайм
29'
Д. Зелке
55'
А. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Хайденхайм
90'
+3
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Т. Кляйнденст
90'
+1
Замена
Ф. Пик
️️️️
Я. Бесте
Желтая карточка
Ф. Пентке
89'
83'
Замена
Н. Доведан
️️️️
Э. Динкчи
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Д. Зелке
71'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Л. Майна
71'
Замена
Д. Диль
️️️️
Ф. Кайнц
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Бек
Пас отдал
Я. Бесте
46'
Замена
А. Бек
️️️️
М. Пьеринджер
46'
Замена
К. Сесса
️️️️
Н. Тайеркауф
Желтая карточка
Т. Хюберс
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
Ф. Кайнц
29'
16'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
Желтая карточка
Ю. Хабот
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
26
Джастин Диль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
8
Кевин Сесса
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Швабе
35
Финкграфе
4
Хюберс
24
Хабот
29
Карстенсен
5
Мартель
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
29
Тильманн
37
Майна
9
Зелке
4-1-5
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
30
Тайеркауф
19
Бесте
11
Кляйнденст
19
Ференбах
18
Динкчи
18
Пьеринджер
2
Буш
9
Зелке
17
Алиду
17
Алиду
9
Зелке
11
Кайнц
26
Диль
26
Диль
11
Кайнц
37
Майна
27
Тиггес
27
Тиггес
37
Майна
19
Бесте
20
Пик
20
Пик
19
Бесте
18
Пьеринджер
21
Бек
21
Бек
18
Пьеринджер
30
Тайеркауф
8
Сесса
8
Сесса
30
Тайеркауф
18
Динкчи
14
Доведан
14
Доведан
18
Динкчи
11
Кляйнденст
30
Шиммер
30
Шиммер
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Кельн
Хайденхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Кельн - Хайденхайм
3
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Количество передач
433
419
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.98
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
50000 из 50374 зрителей (99%)
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