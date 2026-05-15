«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90

16 мая состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Майнц». Хозяева отчаянно борются за выживание и набрали фантастический ход в атаке, а гости доигрывают сезон в середине таблицы и обладают одной из худших защит в лиге. Встреча обещает стать голевой перестрелкой.
«Хайденхайм»
Команда из Баден-Вюртемберга внезапно превратилась в одну из самых результативных в лиге. «Хайденхайм» не проигрывает в 3 последних турах и забивает в 7 матчах подряд. В последних 5 встречах команда наколотила 12 мячей – это 2,40 гола в среднем за игру. Буду Зивзивадзе с 6 голами в 23 матчах не является единственным героем – забивают все. После победы над «Кельном» (3:1), ничьей с «Баварией» (3:3), побед над «Санкт-Паули» (2:0) и «Унион Берлин» (3:1) команда поднялась на 17-е место и сохраняет шансы на спасение. «Хайденхайм» пропускает в 29 из 30 последних матчей, но атака с лихвой компенсирует эти огрехи.
«Майнц»
«Карнавальщики» откровенно доигрывают сезон. Команда пропускает в 7 последних матчах и в среднем по 2,60 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Надим Амири с 14 голами в 32 матчах ведeт атаку, которая забивает 1,40 мяча в среднем. После поражений от «Унион Берлин» (1:3), «Баварии» (3:4) и ничьей с «Боруссией М» (1:1) команда занимает 10-е место. «Майнц» забивает в 4 последних матчах и не проигрывает в гостях в 6 из 8 последних встреч, но оборона является одной из худших в лиге на текущем отрезке.
Факты о командах:
«Хайденхайм»
Забивает в 7 последних матчах подряд
Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
Не проигрывает в 3 последних турах
Пропускает в 29 из 30 последних матчей
«Майнц»
- Забивает в 4 последних матчах
- Пропускает в 7 последних встречах
- Пропускает в среднем 2,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Доигрывает сезон без турнирной мотивации
История противостояний
- Последняя встреча: победа «Майнца» (2:1)
- Обе команды забивают в последних очных матчах
Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Майнц»
«Хайденхайм» борется за выживание и штампует голы с пугающей регулярностью – 12 мячей в 5 матчах. «Майнц» пропускает в среднем 2,60 мяча за игру и доигрывает сезон без мотивации. Учитывая, что хозяева находятся в отличной атакующей форме, а гости откровенно проваливаются в обороне, наиболее вероятным сценарием видится результативная победа «Хайденхайма».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Хайденхайма» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2,5