«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90

16 мая состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Майнц». Хозяева отчаянно борются за выживание и набрали фантастический ход в атаке, а гости доигрывают сезон в середине таблицы и обладают одной из худших защит в лиге. Встреча обещает стать голевой перестрелкой.

«Хайденхайм»

Команда из Баден-Вюртемберга внезапно превратилась в одну из самых результативных в лиге. «Хайденхайм» не проигрывает в 3 последних турах и забивает в 7 матчах подряд. В последних 5 встречах команда наколотила 12 мячей – это 2,40 гола в среднем за игру. Буду Зивзивадзе с 6 голами в 23 матчах не является единственным героем – забивают все. После победы над «Кельном» (3:1), ничьей с «Баварией» (3:3), побед над «Санкт-Паули» (2:0) и «Унион Берлин» (3:1) команда поднялась на 17-е место и сохраняет шансы на спасение. «Хайденхайм» пропускает в 29 из 30 последних матчей, но атака с лихвой компенсирует эти огрехи.

«Майнц»

«Карнавальщики» откровенно доигрывают сезон. Команда пропускает в 7 последних матчах и в среднем по 2,60 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Надим Амири с 14 голами в 32 матчах ведeт атаку, которая забивает 1,40 мяча в среднем. После поражений от «Унион Берлин» (1:3), «Баварии» (3:4) и ничьей с «Боруссией М» (1:1) команда занимает 10-е место. «Майнц» забивает в 4 последних матчах и не проигрывает в гостях в 6 из 8 последних встреч, но оборона является одной из худших в лиге на текущем отрезке.

Факты о командах:

«Хайденхайм»

Забивает в 7 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не проигрывает в 3 последних турах

Пропускает в 29 из 30 последних матчей

«Майнц»

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 7 последних встречах

Пропускает в среднем 2,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Доигрывает сезон без турнирной мотивации

История противостояний

Последняя встреча: победа «Майнца» (2:1)

Обе команды забивают в последних очных матчах

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Майнц»

«Хайденхайм» борется за выживание и штампует голы с пугающей регулярностью – 12 мячей в 5 матчах. «Майнц» пропускает в среднем 2,60 мяча за игру и доигрывает сезон без мотивации. Учитывая, что хозяева находятся в отличной атакующей форме, а гости откровенно проваливаются в обороне, наиболее вероятным сценарием видится результативная победа «Хайденхайма».

Рекомендованные ставки: