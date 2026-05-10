10.05.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
4-2-3-1
1
Швабе
25
Лунд
2
Шмид
39
Озкаджар
28
Себулонсен
5
Краусс
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
37
Майна
13
Каминьски
4-1-1-1-3
1
Феллер
23
Траоре
19
Ференбах
6
Майнка
16
Беренс
6
Дорш
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
8
Динкчи
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
2
Шмид
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
2
Шмид
39
Озкаджар
3
Хайнц
3
Хайнц
39
Озкаджар
37
Майна
11
Кайнц
11
Кайнц
37
Майна
25
Лунд
7
Ньянг
7
Ньянг
25
Лунд
5
Краусс
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
5
Краусс
23
Траоре
20
Стержиу
20
Стержиу
23
Траоре
11
Зивзивадзе
20
Кербер
20
Кербер
11
Зивзивадзе
8
Динкчи
17
Хонзак
17
Хонзак
8
Динкчи
21
Ибрагимович
10
Конте
10
Конте
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
30
Шиммер
30
Шиммер
18
Пьеринджер
Остались в запасе
Кельн
Хайденхайм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Рене Вагнер
1
Диант Рамай
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Франк Шмидт
Кельн
Точно не сыграют
Хайденхайм
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - Хайденхайм
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
8
Офсайды
0
3
Количество передач
561
278
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Хайденхайма», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Хайденхайм»
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Источник: «Бомбардир»