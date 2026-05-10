Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 17:20
Кельн
10.05.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Хайденхайм
10' М. Бюлтер
8' Я. Шеппнер 28' А. Ибрагимович 72' Я. Шеппнер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
10
Саид Эль-Мала
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Том Краусс
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
Главный тренер
Рене Вагнер
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
16
Хеннес Беренс
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
7
Юссуфа Ньянг
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
10
Кристиан Конте
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
4-2-3-1
1
Швабе
25
Лунд
2
Шмид
39
Озкаджар
28
Себулонсен
5
Краусс
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
37
Майна
13
Каминьски
4-1-1-1-3
1
Феллер
23
Траоре
19
Ференбах
6
Майнка
16
Беренс
6
Дорш
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
8
Динкчи
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
2
Шмид
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
2
Шмид
39
Озкаджар
3
Хайнц
3
Хайнц
39
Озкаджар
37
Майна
11
Кайнц
11
Кайнц
37
Майна
25
Лунд
7
Ньянг
7
Ньянг
25
Лунд
5
Краусс
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
5
Краусс
23
Траоре
20
Стержиу
20
Стержиу
23
Траоре
11
Зивзивадзе
20
Кербер
20
Кербер
11
Зивзивадзе
8
Динкчи
17
Хонзак
17
Хонзак
8
Динкчи
21
Ибрагимович
10
Конте
10
Конте
21
Ибрагимович
18
Пьеринджер
30
Шиммер
30
Шиммер
18
Пьеринджер
Остались в запасе
Кельн
Хайденхайм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Рене Вагнер
1
Диант Рамай
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Франк Шмидт
Кельн
Точно не сыграют
Рагнар Ахе
ЦФ
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Эрик Мартель
ОП
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
Хайденхайм
Точно не сыграют
Сирлорд Конте
ПВ
Леарт Пакярада
ЛЗ
Марнон Буш
ПЗ
Статистика матча Кельн - Хайденхайм
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
8
Офсайды
0
3
Количество передач
561
278
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Хайденхайма», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн»«Хайденхайм»

«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Кельн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
1
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+