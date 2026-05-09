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«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70

09 мая 2026 12:44
Кельн - Хайденхайм
10 мая 2026, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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1.70
ТБ (3,0)
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10 мая в 33-м туре Бундеслиги сыграют «Кельн» и «Хайденхайм». Игра в Кельне начнется в 18:30 (мск).

«Кельн»

Команда Рене Вагнера с 32 очками занимает 14-е место. «Кельн» добыл 7 побед, 11 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 47:55.

Последние результаты:

  • 02.05.26 «Унион» – «Кельн» – 2:2;
  • 25.04.26 «Кельн» – «Байер» – 1:2;
  • 17.04.26 «Санкт-Паули» – «Кельн» – 1:1.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» с 23 очками занимает последнее место. От зоны переходных матчей команда Франка Шмидта отстает на 3 балла. «Хайденхайм» уже пропустил 69 голов – это худшая защита Бундеслиги.

Предыдущие результаты:

  • 02.05.26 «Бавария» – «Хайденхайм» – 3:3;
  • 25.04.26 «Хайденхайм» – «Санкт-Паули» – 2:0;
  • 19.04.26 «Фрайбург» – «Хайденхайм» – 2:1.

Очные встречи

  • 10.01.26 «Хайденхайм» – «Кельн» – 2:2;
  • 18.05.24 «Хайденхайм» – «Кельн» – 4:1;
  • 13.01.24 «Кельн» – «Хайденхайм» – 1:1.

Прогноз на матч «Кельн» – «Хайденхайм»

В последних 6 турах «Хайденхайм» потерпел лишь 1 поражение и еще сохраняет шансы на 16-е место, дающее право на переходные матчи. «Кельн» на 99% гарантировал себе сохранение прописки, но перед родными болельщиками команда не будет валять дурака. Команды не блещут в обороне, так что мы ждем интересного матча

  • Прогноз – ТБ (3,0) с кф. 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 12.00.

1.70
ТБ (3,0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Хайденхайм Кельн
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