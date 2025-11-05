В третьем туре Лиги Конференций 6 ноября «Самсунспор» примет на своeм поле «Хамрун Спартанс». Турецкий клуб подходит к матчу в отличной форме и имеет серию из девяти игр без поражений. Команда уже уверенно обыграла «Динамо Киев» в предыдущем туре, тогда как мальтийский коллектив проиграл два матча подряд в группе и пока не набрал ни одного очка. Встреча обещает пройти под диктовку хозяев.

«Самсунспор»

Турецкий клуб стабильно набирает очки как в национальном чемпионате, так и в еврокубках. За последние 5 матчей команда забила 10 голов и пропустила только 3. «Самсунспор» уверенно действует в атаке, особенно на фоне соперников, и стабильно использует свои моменты – 3:0 над «Динамо Киев» это ярко подтвердили. Кроме того, команда забивает в 4 матчах подряд и в среднем реализует 2 мяча за игру. В защите турки тоже надeжны: менее одного пропущенного мяча за игру.

«Хамрун Спартанс»

Представитель Мальты выглядит гораздо слабее на фоне турецкого клуба. В Лиге Конференций «Хамрун Спартанс» проиграл два стартовых матча с общим счeтом 0:2. Несмотря на более успешные выступления во внутреннем первенстве, в еврокубке команда испытывает сложности в организации игры и создании опасных моментов. За 5 последних встреч – 6 забитых и 5 пропущенных, но уровень соперников в Высшей лиге Мальты трудно сопоставить с уровнем «Самсунспора».

Факты о командах

«Самсунспор»

Победа в 3 из 5 последних матчей

9 матчей подряд без поражений

В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено за матч

Уверенная победа 3:0 над «Динамо Киев» в ЛК

3 победы с разницей в два и более мяча за 5 игр

«Хамрун Спартанс»

Проиграл 3 последних матча в Лиге Конференций

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено за матч

Всего 1 победа в 5 последних встречах

Не забил ни одного гола в двух матчах ЛК

Прогноз на матч

Разница в классе и текущей форме очевидна. «Самсунспор» уверенно чувствует себя как в атаке, так и в обороне, особенно на своeм поле. «Хамрун Спартанс» не может навязать борьбу даже командам средней европейской руки. Учитывая высокую результативность турков и проблемы мальтийцев в защите, стоит ожидать доминирования хозяев и, возможно, разгрома. Основная ставка – уверенная победа «Самсунспора», также можно рассмотреть тотал на голы хозяев.

