«Самсунспор» – «Хамрун Спартанс»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

05 ноября 2025 11:09
Самсунспор - Хэмран
06 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Самсунспора» с форой –1.5
Сделать ставку

В третьем туре Лиги Конференций 6 ноября «Самсунспор» примет на своeм поле «Хамрун Спартанс». Турецкий клуб подходит к матчу в отличной форме и имеет серию из девяти игр без поражений. Команда уже уверенно обыграла «Динамо Киев» в предыдущем туре, тогда как мальтийский коллектив проиграл два матча подряд в группе и пока не набрал ни одного очка. Встреча обещает пройти под диктовку хозяев.

«Самсунспор»

Турецкий клуб стабильно набирает очки как в национальном чемпионате, так и в еврокубках. За последние 5 матчей команда забила 10 голов и пропустила только 3. «Самсунспор» уверенно действует в атаке, особенно на фоне соперников, и стабильно использует свои моменты – 3:0 над «Динамо Киев» это ярко подтвердили. Кроме того, команда забивает в 4 матчах подряд и в среднем реализует 2 мяча за игру. В защите турки тоже надeжны: менее одного пропущенного мяча за игру.

«Хамрун Спартанс»

Представитель Мальты выглядит гораздо слабее на фоне турецкого клуба. В Лиге Конференций «Хамрун Спартанс» проиграл два стартовых матча с общим счeтом 0:2. Несмотря на более успешные выступления во внутреннем первенстве, в еврокубке команда испытывает сложности в организации игры и создании опасных моментов. За 5 последних встреч – 6 забитых и 5 пропущенных, но уровень соперников в Высшей лиге Мальты трудно сопоставить с уровнем «Самсунспора».

Факты о командах

«Самсунспор»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • 9 матчей подряд без поражений
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено за матч
  • Уверенная победа 3:0 над «Динамо Киев» в ЛК
  • 3 победы с разницей в два и более мяча за 5 игр

«Хамрун Спартанс»

  • Проиграл 3 последних матча в Лиге Конференций
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено за матч
  • Всего 1 победа в 5 последних встречах
  • Не забил ни одного гола в двух матчах ЛК

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:0
Лига конференций, 3 тур
Самсунспор
3 : 0
06.11.2025
Хэмран

Прогноз на матч

Разница в классе и текущей форме очевидна. «Самсунспор» уверенно чувствует себя как в атаке, так и в обороне, особенно на своeм поле. «Хамрун Спартанс» не может навязать борьбу даже командам средней европейской руки. Учитывая высокую результативность турков и проблемы мальтийцев в защите, стоит ожидать доминирования хозяев и, возможно, разгрома. Основная ставка – уверенная победа «Самсунспора», также можно рассмотреть тотал на голы хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Самсунспора» с форой –1.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Самсунспора» больше 2 – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Самсунспора» с форой –1.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Хэмран Самсунспор
