11.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 5 тур
Лига конференций, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Хэмран
Хэмран
3-2-1-4
1
Бонелло
94
Камензули
2
Компри
10
Мбонг
91
Марселина
8
Гарсия
27
20
Чадженович
39
Коффи
14
88
4-3-2-1
23
Фесюн
26
Конопля
18
Грам
5
Бондарь
16
Азарови
37
Феррейра
10
Педриньо
29
Назарина
21
Бондаренко
14
Исаке
49
Мейреллес
91
Марселина
5
5
91
Марселина
39
Коффи
7
7
39
Коффи
10
Мбонг
47
47
10
Мбонг
20
Чадженович
33
Шимкус
33
Шимкус
20
Чадженович
14
99
99
14
16
Азарови
74
Фарина
74
Фарина
16
Азарови
26
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
26
Конопля
21
Бондаренко
27
Очеретко
27
Очеретко
21
Бондаренко
10
Педриньо
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
10
Педриньо
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
Остались в запасе
Хэмран
Шахтер
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
55
Kian Vella
ЦЗ
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
24
Scott Camilleri
ЦП
70
Салиу Тиуне
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
34
Rostyslav Bahlai
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
55
Kian Vella
ЦЗ
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
24
Scott Camilleri
ЦП
70
Салиу Тиуне
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
Остались в запасе
34
Rostyslav Bahlai
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Хэмран - Шахтер
2
3
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
331
522
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
15
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.23
2.79
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Хэмран» против «Шахтера», 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хэмран» – «Шахтер»
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Источник: «Бомбардир»