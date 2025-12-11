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  • «Хэмран» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Хэмран» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Хэмран
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 5 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
61' Л. Мейреллес 64' Исаке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
(К) ВР
94
Райан Камензули
ЛЗ
2
Рафаэл Компри
ПЗ
10
Джозеф Мбонг
ПЗ
91
Эмерсон Марселина
ОП
8
Матиас Гарсия
ОП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
20
Йован Чадженович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
39
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
(К) ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Хэмран
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
55
Kian Vella
ЦЗ
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
47
Mouad El Fanis
ЦП
33
Домантас Шимкус
ЦП
24
Scott Camilleri
ЦП
70
Салиу Тиуне
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
99
Stijn Meijer
ЦФ
Шахтер
34
Rostyslav Bahlai
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
3-2-1-4
1
Бонелло
94
Камензули
2
Компри
10
Мбонг
91
Марселина
8
Гарсия
27
20
Чадженович
39
Коффи
14
88
4-3-2-1
23
Фесюн
26
Конопля
18
Грам
5
Бондарь
16
Азарови
37
Феррейра
10
Педриньо
29
Назарина
21
Бондаренко
14
Исаке
49
Мейреллес
91
Марселина
5
5
91
Марселина
39
Коффи
7
7
39
Коффи
10
Мбонг
47
47
10
Мбонг
20
Чадженович
33
Шимкус
33
Шимкус
20
Чадженович
14
99
99
14
16
Азарови
74
Фарина
74
Фарина
16
Азарови
26
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
26
Конопля
21
Бондаренко
27
Очеретко
27
Очеретко
21
Бондаренко
10
Педриньо
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
10
Педриньо
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
Остались в запасе
Хэмран
Шахтер
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
55
Kian Vella
ЦЗ
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
24
Scott Camilleri
ЦП
70
Салиу Тиуне
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
34
Rostyslav Bahlai
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
55
Kian Vella
ЦЗ
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
24
Scott Camilleri
ЦП
70
Салиу Тиуне
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
Остались в запасе
34
Rostyslav Bahlai
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Хэмран - Шахтер
2
3
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
331
522
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
15
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.23
2.79
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Хэмран» против «Шахтера», 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хэмран» – «Шахтер»

«Хэмран» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шахтер Хэмран
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