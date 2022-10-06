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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пюник - Жальгирис
Пюник - Жальгирис: обзор матча 06 октября 2022
Пюник
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Жальгирис
44'
Жуниньо
61'
Ю. Отубанжо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пюник - Жальгирис
Замена
С. Спировски
️️️️
Е. Кочук
86'
Желтая карточка
Е. Кочук
81'
Желтая карточка
А. Милькович
78'
Замена
М. Коваленко
️️️️
А. Гонсалес
74'
73'
Замена
Ф. Кьереме
️️️️
М. Миличкович
73'
Замена
П. Мамич
️️️️
С. Миколюнас
68'
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
Замена
Р. Карасюк
️️️️
О. Арутюнян
64'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Отубанжо
Пас отдал
О. Арутюнян
61'
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Пас отдал
А. Гонсалес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
9
Артак Дашян
АП
7
Лука Юричич
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юрченко
6
Жуниньо
21
Гонсалес
10
Кочук
18
Братков
2
Милькович
11
Арутюнян
79
Вакуленко
9
Дашян
20
Отубанжо
7
Юричич
4-1-2-1-2
1
Гертмонас
95
Бопесу
3
Павелич
26
Любисавлевич
13
Миколюнас
5
Горобсов
15
Буфф
70
Урега
10
Миличкович
27
Ойевуси
19
Оливейра
21
Гонсалес
15
Коваленко
15
Коваленко
21
Гонсалес
11
Арутюнян
17
Карасюк
17
Карасюк
11
Арутюнян
10
Кочук
6
Спировски
6
Спировски
10
Кочук
10
Миличкович
11
Кьереме
11
Кьереме
10
Миличкович
13
Миколюнас
12
Мамич
12
Мамич
13
Миколюнас
Остались в запасе
Пюник
Жальгирис
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
25
Томислав Дука
ВР
15
Иван Татомирович
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
15
Иван Татомирович
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Пюник - Жальгирис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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