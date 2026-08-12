Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хайдуком Сплит» и «Жальгирисом Вильнюс» пройдет 13 августа в Сплите на стадионе «Полюд». Хозяева подходят к игре после разгромной выездной победы в первом матче (5-2) и имеют колоссальное преимущество, однако их защита выглядит уязвимой – они пропускают в четырех последних матчах. Гости из Литвы, напротив, демонстрируют впечатляющую атакующую мощь – в среднем 3,00 гола за последние пять игр, но их оборона также оставляет желать лучшего. Сможет ли «Жальгирис» устроить камбэк на выезде, или «Хайдук» подтвердит свое превосходство и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Хайдука Сплит» говорит прежде всего их преимущество после первого матча и домашняя поддержка. Хорватский клуб выиграл первый матч со счетом 5-2 на поле соперника, что дает им комфортный задел в три мяча. Дома «Хайдук» не проигрывает в пяти последних матчах, а его атака стабильно забивает – в среднем 2,00 гола за последние пять игр, причем команда отмечается голом в трех последних встречах. Однако защита хозяев вызывает вопросы: они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за тот же отрезок пропускают 2,00 гола. Это означает, что «Жальгирис» способен забить на выезде, но для общего успеха литовцам нужно чудо – отыгрывать три мяча при слабой своей обороне крайне сложно. В чемпионате Хорватии «Хайдук» не показывает стабильности, но в еврокубках команда настроена серьезно, о чем говорит разгром в Вильнюсе.

«Жальгирис Вильнюс» подходит к ответной игре с мощным атакующим потенциалом. Литовский клуб забивает в среднем 3,00 гола за последние пять матчей и забивает в трех последних встречах. В первом матче они сумели дважды поразить ворота «Хайдука», что дает им надежду на гол престижа на выезде. Однако оборона «Жальгириса» действует крайне ненадежно – в среднем они пропускают 2,60 гола за игру и пропускают в семи последних матчах подряд. В чемпионате Литвы команда показывает высокую результативность, но против более классного соперника их защитные проблемы становятся фатальными. Для выхода в следующий раунд литовцам необходимо побеждать с разницей минимум в четыре мяча, что выглядит практически невыполнимой задачей.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о том, что «Хайдук Сплит» является явным фаворитом. Трехмячевое преимущество, домашнее поле и более сбалансированный состав склоняют чашу весов в сторону хорватского клуба. «Жальгирис» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на чудо. Ожидается, что «Хайдук» продолжит свою победную поступь и оформит выход в следующий раунд, возможно, даже снова с крупным счетом.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Хайдук Сплит» одержал разгромную победу на выезде со счетом 5-2, что дает хорватам колоссальное психологическое преимущество. В текущей форме «Хайдук» стабилен дома, а «Жальгирис» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев, литовскому клубу будет крайне сложно переломить ход противостояния, хотя их атакующая статистика обещает голы в этом матче.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 9 Забитых мячей 2 4.5 В среднем за матч 1 5:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Жальгирис 2 : 5 Хайдук Лига конференций, 3 раунд Хайдук 4 : 0 Жальгирис Лига конференций, 3 раунд Жальгирис 2 : 5 Хайдук

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хайдука Сплит». Хорватский клуб имеет преимущество в три мяча после первого матча, играет на своем поле, где не проигрывает в пяти последних матчах, и обладает более сбалансированным составом. Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и вряд ли смогут отыграть такой дефицит. Ожидаем, что «Хайдук» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу как минимум с разницей в два мяча. Ставка: победа «Хайдука Сплит» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.72.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хайдуком Сплит» и «Жальгирисом Вильнюс» состоится 13 августа 2026 года в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.