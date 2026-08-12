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  • «Хайдук Сплит» &ndash; «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

«Хайдук Сплит» — «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 14:23
Хайдук - Жальгирис
13 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Хайдука» с форой (-1,5)
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Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хайдуком Сплит» и «Жальгирисом Вильнюс» пройдет 13 августа в Сплите на стадионе «Полюд». Хозяева подходят к игре после разгромной выездной победы в первом матче (5-2) и имеют колоссальное преимущество, однако их защита выглядит уязвимой – они пропускают в четырех последних матчах. Гости из Литвы, напротив, демонстрируют впечатляющую атакующую мощь – в среднем 3,00 гола за последние пять игр, но их оборона также оставляет желать лучшего. Сможет ли «Жальгирис» устроить камбэк на выезде, или «Хайдук» подтвердит свое превосходство и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Хайдука Сплит» говорит прежде всего их преимущество после первого матча и домашняя поддержка. Хорватский клуб выиграл первый матч со счетом 5-2 на поле соперника, что дает им комфортный задел в три мяча. Дома «Хайдук» не проигрывает в пяти последних матчах, а его атака стабильно забивает – в среднем 2,00 гола за последние пять игр, причем команда отмечается голом в трех последних встречах. Однако защита хозяев вызывает вопросы: они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за тот же отрезок пропускают 2,00 гола. Это означает, что «Жальгирис» способен забить на выезде, но для общего успеха литовцам нужно чудо – отыгрывать три мяча при слабой своей обороне крайне сложно. В чемпионате Хорватии «Хайдук» не показывает стабильности, но в еврокубках команда настроена серьезно, о чем говорит разгром в Вильнюсе.

«Жальгирис Вильнюс» подходит к ответной игре с мощным атакующим потенциалом. Литовский клуб забивает в среднем 3,00 гола за последние пять матчей и забивает в трех последних встречах. В первом матче они сумели дважды поразить ворота «Хайдука», что дает им надежду на гол престижа на выезде. Однако оборона «Жальгириса» действует крайне ненадежно – в среднем они пропускают 2,60 гола за игру и пропускают в семи последних матчах подряд. В чемпионате Литвы команда показывает высокую результативность, но против более классного соперника их защитные проблемы становятся фатальными. Для выхода в следующий раунд литовцам необходимо побеждать с разницей минимум в четыре мяча, что выглядит практически невыполнимой задачей.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о том, что «Хайдук Сплит» является явным фаворитом. Трехмячевое преимущество, домашнее поле и более сбалансированный состав склоняют чашу весов в сторону хорватского клуба. «Жальгирис» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на чудо. Ожидается, что «Хайдук» продолжит свою победную поступь и оформит выход в следующий раунд, возможно, даже снова с крупным счетом.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Хайдук Сплит» одержал разгромную победу на выезде со счетом 5-2, что дает хорватам колоссальное психологическое преимущество. В текущей форме «Хайдук» стабилен дома, а «Жальгирис» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев, литовскому клубу будет крайне сложно переломить ход противостояния, хотя их атакующая статистика обещает голы в этом матче.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
9
Забитых мячей
2
4.5
В среднем за матч
1
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Жальгирис
2 : 5
06.08.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
4 : 0
13.08.2026
Жальгирис
Лига конференций, 3 раунд
Жальгирис
2 : 5
06.08.2026
Хайдук

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
14
Ron Raçi
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
4
Адрион Паязити
ЦП
16
Анджело Шутало
ЦП
9
Далиссон де Алмейда
ЦП
23
Марин Шотичек
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Жальгирис
1
Carlos Olses
ВР
4
Danny Koy Lupano
ЦЗ
15
Петар Босанчич
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
6
M. Capan
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
44
Никола Петкович
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
18
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
21
D. Franke
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Хайдук
1
Ивица Ивушич
ВР
38
L. Hodak
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
19
Etnik Brruti
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
26
Adam Huram
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
44
Dante Stipica
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Жальгирис
12
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
29
Kajus Bička
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
27
M. Vareika
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
7
Неманья Михайлович
ЦП
13
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
4-4-2
33
Силич
14
17
Мельняк
15
Марешич
22
Акапандье
4
Паязити
9
де Алмейда
23
Шотичек
16
Шутало
20
Дель Мораль
10
Ливайя
2-4-2-2
1
4
15
Босанчич
6
10
Голубицкас
44
Петкович
77
Кендыш
18
Сесплаукис
70
Силва Тейшейра
19
Беленький
21
4
Паязити
14
Сигур
14
Сигур
4
Паязити
9
де Алмейда
19
19
9
де Алмейда
23
Шотичек
26
26
23
Шотичек
16
Шутало
7
Саньянг
7
Саньянг
16
Шутало
10
Ливайя
11
Шего
11
Шего
10
Ливайя
44
Петкович
27
27
44
Петкович
77
Кендыш
20
Литвиненко
20
Литвиненко
77
Кендыш
10
Голубицкас
7
Михайлович
7
Михайлович
10
Голубицкас
21
13
Упстас
13
Упстас
21
19
Беленький
8
Антал
8
Антал
19
Беленький
Остались в запасе
Хайдук
Жальгирис
1
Ивица Ивушич
ВР
38
L. Hodak
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
12
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
29
Kajus Bička
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
38
L. Hodak
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Остались в запасе
12
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
29
Kajus Bička
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Главный тренер
Роландас Джяукштас

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хайдука Сплит». Хорватский клуб имеет преимущество в три мяча после первого матча, играет на своем поле, где не проигрывает в пяти последних матчах, и обладает более сбалансированным составом. Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и вряд ли смогут отыграть такой дефицит. Ожидаем, что «Хайдук» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу как минимум с разницей в два мяча. Ставка: победа «Хайдука Сплит» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.72.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хайдуком Сплит» и «Жальгирисом Вильнюс» состоится 13 августа 2026 года в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Хайдук Сплит» – «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.72
Победа «Хайдука» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Жальгирис Хайдук
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