В четверг, 31 июля, в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Линфилд» и «Жальгирис». Матч пройдет в Белфасте, начало – в 21:45 (мск).

Первая игра завершилась вничью – 0:0

«Линфилд»

Команда Дэвида Хили стала чемпионом Северной Ирландии в сезоне-2024/25, набрав 85 очков. «Линфилд» добыл 27 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражения, разница мячей – 69:28.

В рейтинге УЕФА команда из Белфаста занимает 171-е место.

Последние результаты «Линфилда»:

26.07.25 «Гленавон» – «Линфилд» – 0:3 Товарищеская игра;

24.07.25 «Жальгирис» – «Линфилд» – 0:0 Лига конференций;

16.07.25 «Линфилд» – «Шелбурн» – 1:1 Лига чемпионов.

«Жальгирис»

«Жальгирис» в чемпионате Литвы 2025 года набрал 46 очков и лидирует в таблице. Подопечные Владимира Чебурина добыли 14 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 41:10.

Команда располагается на 135-м месте в рейтинге УЕФА.

Предыдущие результаты «Жальгириса»:

24.07.25 «Жальгирис» – «Линфилд» – 0:0 Лига конференций;

19.07.25 «Джюгас» – «Жальгирис» – 0:2 Чемпионат Литвы;

15.07.25 «Хамрун Спартанс» – «Жальгирис» – 2:0 (пен. 11:10) Лига чемпионов.

Очные встречи

24.07.25 «Жальгирис» – «Линфилд» – 0:0 Лига конференций;

13.07.21 «Линфилд» – «Жальгирис» – 1:2 Лига чемпионов;

06.07.21 «Жальгирис» – «Линфилд» – 3:1 Лига чемпионов.

Прогноз на матч «Линфилд» – «Жальгирис»

Игра будет напряженной и малорезультативной. Не исключено, что судьба путевки в следующий раунд решится в дополнительное время. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.