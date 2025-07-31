Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00

31 июля 2025 8:47
Линфилд - Жальгирис
31 июл. 2025, четверг 21:45 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
7.00
Прогноз – ничья
Сделать ставку

В четверг, 31 июля, в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Линфилд» и «Жальгирис». Матч пройдет в Белфасте, начало – в 21:45 (мск).

Первая игра завершилась вничью – 0:0

«Линфилд»

Команда Дэвида Хили стала чемпионом Северной Ирландии в сезоне-2024/25, набрав 85 очков. «Линфилд» добыл 27 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражения, разница мячей – 69:28.

В рейтинге УЕФА команда из Белфаста занимает 171-е место.

Последние результаты «Линфилда»:

  • 26.07.25 «Гленавон» – «Линфилд» – 0:3 Товарищеская игра;
  • 24.07.25 «Жальгирис» – «Линфилд» – 0:0 Лига конференций;
  • 16.07.25 «Линфилд» – «Шелбурн» – 1:1 Лига чемпионов.

«Жальгирис»

«Жальгирис» в чемпионате Литвы 2025 года набрал 46 очков и лидирует в таблице. Подопечные Владимира Чебурина добыли 14 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 41:10.

Команда располагается на 135-м месте в рейтинге УЕФА.

Предыдущие результаты «Жальгириса»:

  • 24.07.25 «Жальгирис» – «Линфилд» – 0:0 Лига конференций;
  • 19.07.25 «Джюгас» – «Жальгирис» – 0:2 Чемпионат Литвы;
  • 15.07.25 «Хамрун Спартанс» – «Жальгирис» – 2:0 (пен. 11:10) Лига чемпионов.

Очные встречи

  • 24.07.25 «Жальгирис» – «Линфилд» – 0:0 Лига конференций;
  • 13.07.21 «Линфилд» – «Жальгирис» – 1:2 Лига чемпионов;
  • 06.07.21 «Жальгирис» – «Линфилд» – 3:1 Лига чемпионов.

Прогноз на матч «Линфилд» – «Жальгирис»

Игра будет напряженной и малорезультативной. Не исключено, что судьба путевки в следующий раунд решится в дополнительное время. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Прогноз – ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Жальгирис Линфилд
Другие прогнозы
31.07.2025
18:30
1.56
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр - Хибернианс
Победа «Спартака» с форой -1.5
31.07.2025
19:00
1.67
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома - Полесье
Победа «Полесья»
31.07.2025
19:00
8.50
Лига конференций, 2 раунд
Сабах - Петрокуб
Победа «Сабаха»
31.07.2025
19:00
2.10
Лига конференций, 2 раунд
Дьер - Пюник
«Пюник» не проиграет (Х2)
31.07.2025
19:00
1.75
Лига конференций, 2 раунд
Банга - Русенборг
Победа «Русенборга»
31.07.2025
19:00
1.75
Лига конференций, 2 раунд
ХИК - Арда
Победа «ХИКа»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 