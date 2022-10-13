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Лига конференций 2026/2027
Жальгирис - Пюник
Жальгирис - Пюник: обзор матча 13 октября 2022
Жальгирис
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 4 тур
2 : 1
Завершен
Пюник
23'
Ф. Урега
42'
Р. Оливейра
78'
А. Озбилиз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Пюник
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
Ф. Урега
90'
+1
85'
Замена
С. Спировски
️️️️
Н. Баранов
Замена
М. Миличкович
️️️️
Ф. Кьереме
82'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
М. Ойевуси
82'
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Озбилиз
74'
Желтая карточка
С. Вакуленко
71'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
А. Гонсалес
65'
Замена
А. Карапетян
️️️️
Л. Юричич
65'
Замена
Д. Диоп
️️️️
Ю. Отубанжо
ГОЛ! 2:0!
Р. Оливейра
Пас отдал
М. Ойевуси
42'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Урега
Пас отдал
М. Ойевуси
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
77
Даме Диоп
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гертмонас
12
Мамич
3
Павелич
26
Любисавлевич
95
Бопесу
5
Горобсов
70
Урега
15
Буфф
11
Кьереме
19
Оливейра
27
Ойевуси
3-2-2-1-2
1
Юрченко
19
Баранов
18
Братков
21
Гонсалес
10
Кочук
6
Жуниньо
79
Вакуленко
11
Арутюнян
9
Дашян
7
Юричич
20
Отубанжо
11
Кьереме
10
Миличкович
10
Миличкович
11
Кьереме
70
Урега
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
70
Урега
27
Ойевуси
9
Казлаускас
9
Казлаускас
27
Ойевуси
19
Баранов
6
Спировски
6
Спировски
19
Баранов
21
Гонсалес
23
Озбилиз
23
Озбилиз
21
Гонсалес
20
Отубанжо
77
Диоп
77
Диоп
20
Отубанжо
7
Юричич
87
Карапетян
87
Карапетян
7
Юричич
Остались в запасе
Жальгирис
Пюник
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Жальгирис - Пюник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
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