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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пюник - Слован
Пюник - Слован: обзор матча 15 сентября 2022
Пюник
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Слован
35'
А. Дашян
37'
Ю. Отубанжо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пюник - Слован
Замена
Ю. Гарегинян
️️️️
О. Арутюнян
88'
82'
Желтая карточка
И. Шапоньич
76'
Замена
Л. Ловат
️️️️
В. Де Марко
Замена
Р. Карасюк
️️️️
Д. Диоп
74'
Замена
Жуниньо
️️️️
А. Гонсалес
73'
66'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
Л. Паушек
60'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Ю. Куцка
46'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Я. Жмрхаль
46'
Замена
А. Мустафич
️️️️
Х. Агбо Уче
Желтая карточка
А. Милькович
45'
+1
Желтая карточка
М. Коваленко
38'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Отубанжо
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Дашян
35'
25'
Желтая карточка
Т. Барсегян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
6
Жуниньо
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
77
Даме Диоп
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
Слован
32
Бранислав Чудик
ВР
1
Адам Грдина
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Александар Чаврич
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юрченко
21
Гонсалес
10
Кочук
15
Коваленко
18
Братков
2
Милькович
79
Вакуленко
11
Арутюнян
9
Дашян
87
Карапетян
20
Отубанжо
4-5-1
1
Чован
14
Абена
25
Паушек
4
Кашия
81
Де Марко
33
Куцка
17
Жмрхаль
11
Барсегян
30
Чакветадзе
4
Уче
8
Шапоньич
21
Гонсалес
6
Жуниньо
6
Жуниньо
21
Гонсалес
Диоп
17
Карасюк
17
Карасюк
Диоп
11
Арутюнян
20
Гарегинян
20
Гарегинян
11
Арутюнян
77
Диоп
77
Диоп
81
Де Марко
36
Ловат
36
Ловат
81
Де Марко
4
Уче
20
Мустафич
20
Мустафич
4
Уче
25
Паушек
20
Грнчар
20
Грнчар
25
Паушек
33
Куцка
77
Чаврич
77
Чаврич
33
Куцка
17
Жмрхаль
24
Рамирес
24
Рамирес
17
Жмрхаль
Остались в запасе
Пюник
Слован
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
32
Бранислав Чудик
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Остались в запасе
32
Бранислав Чудик
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Пюник - Слован
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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