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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - Пюник
Слован - Пюник: обзор матча 27 октября 2022
Слован
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 5 тур
2 : 1
Завершен
Пюник
84'
Г. Кашия
85'
Э. Рамирес
64'
Е. Кочук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Пюник
Желтая карточка
Я. Жмрхаль
90'
+6
Желтая карточка
Э. Рамирес
86'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
А. Мустафич
86'
Замена
В. Де Марко
️️️️
Г. Чакветадзе
86'
ГОЛ! 2:1!
Э. Рамирес
85'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кашия
Пас отдал
Л. Паушек
84'
80'
Желтая карточка
Л. Юричич
80'
Замена
А. Карапетян
️️️️
Л. Юричич
77'
Замена
Р. Карасюк
️️️️
О. Арутюнян
77'
Замена
С. Спировски
️️️️
Е. Кочук
75'
Желтая карточка
Д. Юрченко
Замена
А. Грин
️️️️
В. Вайсс
75'
Замена
Л. Паушек
️️️️
Л. Ловат
71'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Ю. Медведев
71'
Желтая карточка
А. Чован
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Кочук
62'
Замена
М. Коваленко
️️️️
Жуниньо
46'
Замена
Д. Диоп
️️️️
Ю. Отубанжо
24'
Желтая карточка
А. Братков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
77
Даме Диоп
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
4-5-1
1
Чован
36
Ловат
4
Кашия
14
Абена
17
Медведев
20
Мустафич
33
Куцка
17
Жмрхаль
7
Вайсс
30
Чакветадзе
77
Чаврич
3-3-1-1-2
1
Юрченко
19
Баранов
10
Кочук
18
Братков
2
Милькович
21
Гонсалес
6
Жуниньо
11
Арутюнян
9
Дашян
7
Юричич
20
Отубанжо
30
Чакветадзе
81
Де Марко
81
Де Марко
30
Чакветадзе
36
Ловат
25
Паушек
25
Паушек
36
Ловат
20
Мустафич
4
Уче
4
Уче
20
Мустафич
7
Вайсс
25
Грин
25
Грин
7
Вайсс
17
Медведев
24
Рамирес
24
Рамирес
17
Медведев
6
Жуниньо
15
Коваленко
15
Коваленко
6
Жуниньо
10
Кочук
6
Спировски
6
Спировски
10
Кочук
11
Арутюнян
17
Карасюк
17
Карасюк
11
Арутюнян
20
Отубанжо
77
Диоп
77
Диоп
20
Отубанжо
7
Юричич
87
Карапетян
87
Карапетян
7
Юричич
Остались в запасе
Слован
Пюник
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Слован - Пюник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
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