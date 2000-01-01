Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Карапетян: «Обсудили с Мхитаряном возможный переход в «Зенит». Позвал его в «Сочи»»

    Нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал, что звал в российский клуб полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

    «Писал ему недели две назад. Конечно, тяжело сидеть все время дома, потому был очень жесткий карантин. Обсудили его возможный переход в «Зенит». Он сказал, что, как и я, узнал об этом из интернета. Позвал его в «Сочи». Генрих ответил, что у нас и так сильная команда, и он нам не нужен. В принципе есть доля правды в его словах.

    Если мы и дальше будем прогрессировать, продолжу переговоры с Мхитаряном, уверен, в какой-то момент ему станет интересен такой вариант. Уже начал ему рекламировать город Сочи во всей красе. Он там был последний раз в 2009 году, объясняю ему, что с того времени все изменилось в лучшую сторону», – сказал Карапетян.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16527

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Решили, что лучше без традиционного транзита прямо в Сочи. )

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76509
    #5
    insider_retro
    66024
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru