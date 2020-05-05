Карапетян: «Обсудили с Мхитаряном возможный переход в «Зенит». Позвал его в «Сочи»

Нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал, что звал в российский клуб полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

«Писал ему недели две назад. Конечно, тяжело сидеть все время дома, потому был очень жесткий карантин. Обсудили его возможный переход в «Зенит». Он сказал, что, как и я, узнал об этом из интернета. Позвал его в «Сочи». Генрих ответил, что у нас и так сильная команда, и он нам не нужен. В принципе есть доля правды в его словах.

Если мы и дальше будем прогрессировать, продолжу переговоры с Мхитаряном, уверен, в какой-то момент ему станет интересен такой вариант. Уже начал ему рекламировать город Сочи во всей красе. Он там был последний раз в 2009 году, объясняю ему, что с того времени все изменилось в лучшую сторону», – сказал Карапетян.

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