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    Сестра Мхитаряна – о возможном переходе Генриха в «Зенит»: «В жизни нельзя закрывать двери ни для чего»

    Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, рассказала, как помогает брату в карьере. Также она прокомментировала возможный переход армянского футболиста в «Зенит».

    — Знаю, что ты помогаешь брату за пределами поля. Тебя называют «мясорубкой».

    — Есть такое дело. Не мясорубка, но фильтр. Все поступает ко мне. Анализирую, фильтрую, обсуждаю с братом. У нас очень разные характеры, — сказала — сказала Моника в интервью Youtube-каналу «Красава».

    — Как ты придумала написать Мино Райоле?

    — Все началось, когда брат стал лучшим бомбардиром УПЛ. Начались вмешательства разных людей. Начали предлагать клубам без нашего ведома направо и налево. Я позвонила брату: «Так продолжаться не может. Тебе нужен агент». Сказала, что слышала про такого парня, как Мино Райола. Для него невозможных трансферов не существует. Он мне ответил: «Почему вы выбрали меня? Я не работаю со всеми».

    Мы встретились в Милане. Сказал, что все знает о моем брате. Он интересовался у самых сильных спортивных директоров европейских клубов и заинтересован в работе с братом. У него голова работает в два раза быстрее, чем у других. Приглашали его в Армению. Обещал, что приедет в гости. Был на свадьбе брата. Обычно он не ходит. Сделал исключение для Генриха.

    — Если летом Генриху позвонит «Зенит», что ему посоветуешь?

    — Подумать. Мы Россию любим. Мы на четверть русские. В жизни нельзя закрывать двери ни для чего.

    • Мхитарян выступает за «Рому» на правах аренды.
    • Права на игрока принадлежат «Арсеналу».

    Мхитарян: «Анжи» предлагал зарплату чуть меньше 20 миллионов евро в год»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1251

      alarm 2 минуты назад

      за спартак очень стыдно, кстати

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    • ...
      Рейтинг: +1251

      alarm 2 минуты назад

      если бесплатно - то давайте. тем более, по новым правилам он не легионер.

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