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  • Сестра Мхитаряна – о возможном переходе Генриха в «Зенит»: «В жизни нельзя закрывать двери ни для чего»

Сестра Мхитаряна – о возможном переходе Генриха в «Зенит»: «В жизни нельзя закрывать двери ни для чего»

2 марта 2020, 17:16
16

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, рассказала, как помогает брату в карьере. Также она прокомментировала возможный переход армянского футболиста в «Зенит».

— Знаю, что ты помогаешь брату за пределами поля. Тебя называют «мясорубкой».

— Есть такое дело. Не мясорубка, но фильтр. Все поступает ко мне. Анализирую, фильтрую, обсуждаю с братом. У нас очень разные характеры, — сказала — сказала Моника в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Как ты придумала написать Мино Райоле?

— Все началось, когда брат стал лучшим бомбардиром УПЛ. Начались вмешательства разных людей. Начали предлагать клубам без нашего ведома направо и налево. Я позвонила брату: «Так продолжаться не может. Тебе нужен агент». Сказала, что слышала про такого парня, как Мино Райола. Для него невозможных трансферов не существует. Он мне ответил: «Почему вы выбрали меня? Я не работаю со всеми».

Мы встретились в Милане. Сказал, что все знает о моем брате. Он интересовался у самых сильных спортивных директоров европейских клубов и заинтересован в работе с братом. У него голова работает в два раза быстрее, чем у других. Приглашали его в Армению. Обещал, что приедет в гости. Был на свадьбе брата. Обычно он не ходит. Сделал исключение для Генриха.

— Если летом Генриху позвонит «Зенит», что ему посоветуешь?

— Подумать. Мы Россию любим. Мы на четверть русские. В жизни нельзя закрывать двери ни для чего.

  • Мхитарян выступает за «Рому» на правах аренды.
  • Права на игрока принадлежат «Арсеналу».

Мхитарян: «Анжи» предлагал зарплату чуть меньше 20 миллионов евро в год»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Рома Зенит Мхитарян Генрих Райола Мино
Комментарии (16)
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Рубинище
1583161817
Когда уже никому не нужен, есть Зенит и на пенсию.
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paracetamol
1583163320
Нахр он нужен, старпер!
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Ганнибал Лектор
1583163838
Если учесть, что армяне с нового сезона не будут считаться легионерами - очень хороший вариант. Но все будет зависеть от того, в каком амплуа впишется Малком. В идеале надо возвращать Сашу Кокорина и Мостового, расставаться с Ригони, Дриусси и, возможно, Дзюбой. Брать Мхитаряна и тогда атака действительно будет разноплановая.
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Давид59
1583169218
Когда в "Бомбардире" написали, что армяне не будут считаться легионерами, то я тут же в комменте предложил пригласить в Зенит Мхитаряна. Тот коммент получил кучу минусов. Будет здорово, если так и случится
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portero
1583172587
Зачем Зениту ленивый армян, деньги если только помыть.
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inzek
1583195213
деньги, деньги, ДЕНЬГИ
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starche
1583218669
Отработанный материал.
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zigbert
1583243778
Мхитарян уже не тот. Хотя для РПЛ он пригодится.
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