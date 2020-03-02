Сестра Мхитаряна – о возможном переходе Генриха в «Зенит»: «В жизни нельзя закрывать двери ни для чего»

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, рассказала, как помогает брату в карьере. Также она прокомментировала возможный переход армянского футболиста в «Зенит».

— Знаю, что ты помогаешь брату за пределами поля. Тебя называют «мясорубкой».

— Есть такое дело. Не мясорубка, но фильтр. Все поступает ко мне. Анализирую, фильтрую, обсуждаю с братом. У нас очень разные характеры, — сказала — сказала Моника в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Как ты придумала написать Мино Райоле?

— Все началось, когда брат стал лучшим бомбардиром УПЛ. Начались вмешательства разных людей. Начали предлагать клубам без нашего ведома направо и налево. Я позвонила брату: «Так продолжаться не может. Тебе нужен агент». Сказала, что слышала про такого парня, как Мино Райола. Для него невозможных трансферов не существует. Он мне ответил: «Почему вы выбрали меня? Я не работаю со всеми».

Мы встретились в Милане. Сказал, что все знает о моем брате. Он интересовался у самых сильных спортивных директоров европейских клубов и заинтересован в работе с братом. У него голова работает в два раза быстрее, чем у других. Приглашали его в Армению. Обещал, что приедет в гости. Был на свадьбе брата. Обычно он не ходит. Сделал исключение для Генриха.

— Если летом Генриху позвонит «Зенит», что ему посоветуешь?

— Подумать. Мы Россию любим. Мы на четверть русские. В жизни нельзя закрывать двери ни для чего.

Мхитарян выступает за «Рому» на правах аренды.

Права на игрока принадлежат «Арсеналу».

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