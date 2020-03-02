Мхитарян: «Анжи» предлагал зарплату чуть меньше 20 миллионов евро в год»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью ютуб-каналу «КраСава» подтвердил, что в свое время получал предложения от «Спартака» и «Анжи».

– У тебя были предложения из России. Правда, что «Спартак» положил перед тобой пустой лист, чтобы ты вписал условия?

– Было такое. Я не отказал «Спартаку». Когда я был в «Шахтере», думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ. Не было смысла переходить в «Спартак», потому что хотел играть в Европе.

– Параллельно тобой интересовался «Анжи». От какого кэша ты отказался?

– Обещали сумасшедшие деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался.

– Это’О получал 20 миллионов евро. Сколько предлагали тебе?

– Чуть меньше. Не было 20, чуть меньше.