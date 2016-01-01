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    Мхитарян: «Анжи» предлагал зарплату чуть меньше 20 миллионов евро в год»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью ютуб-каналу «КраСава» подтвердил, что в свое время получал предложения от «Спартака» и «Анжи».

    – У тебя были предложения из России. Правда, что «Спартак» положил перед тобой пустой лист, чтобы ты вписал условия?

    – Было такое. Я не отказал «Спартаку». Когда я был в «Шахтере», думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ. Не было смысла переходить в «Спартак», потому что хотел играть в Европе.

    – Параллельно тобой интересовался «Анжи». От какого кэша ты отказался?

    – Обещали сумасшедшие деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался.

    – Это’О получал 20 миллионов евро. Сколько предлагали тебе?

    – Чуть меньше. Не было 20, чуть меньше.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +603

      Гавроша 18 минут назад

      Да если бы 10 предложили - сразу бы побежал.

      0
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      Рейтинг: +1803

      Борат 37 минут назад

      уважаю , не пошёл за бабками ни к зверькам ни к хрякам !
      красава !
      гыгы

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