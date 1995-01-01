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    Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Дюделанжа» в товарищеском матче.

    «Скажем так, двоякое чувство. Да, понятно, что сейчас о результатах никто не думает, мы в любом случае готовимся к официальным встречам, первая из которых 26-го числа.

    Естественно, сейчас никто и нагрузки не снижает, поэтому играем по тайму. Были хорошие моменты, особенно в начале. Понятно, что ребятам ещe очень тяжело, они часто останавливаются, достаточно усталые.

    Были хорошие моменты в первом тайме, не очень хорошо действовали в обороне – я имею в виду не технические ошибки, а тактические. Но, в принципе, достаточно неплохо для первой игры.

    Итог первых сборов? Всe, что запланировали, сделали, это главный итог. Здесь отличная погода, ничего переносить не надо. Сейчас три выходных, потом соберeмся и будем продолжать готовиться к старту первенства», – сказал Березуцкий.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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