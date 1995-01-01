Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»

Позор конятине! Стойло - на дне конкретном со своими языджи и хаиджы))))
ЦСКА проиграл «Дюделанжу» из Люксембурга в товарищеском матче на сборах в Кампоаморе.
Столичный клуб не смог отличиться. «Дюделанж» забил единственный гол на 14-й минуте.
Дебютный матч за столичный клуб провел Юсуф Язиджи.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – Дюделанж (Люксембург) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Синани, 14.
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