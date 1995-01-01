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    Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»

    ЦСКА проиграл «Дюделанжу» из Люксембурга в товарищеском матче на сборах в Кампоаморе.

    Столичный клуб не смог отличиться. «Дюделанж» забил единственный гол на 14-й минуте.

    Дебютный матч за столичный клуб провел Юсуф Язиджи.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Дюделанж (Люксембург) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Синани, 14.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии27
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      Рейтинг: +297

      КУКУШКА 3 часа назад

      Позор конятине! Стойло - на дне конкретном со своими языджи и хаиджы))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20334

      JTherry > КУКУШКА 6 минут назад

      "наташки" под нагрузками играли, отсосали Дюделанжу, повезло сантехникам из Люксембурга...)

      0
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      Рейтинг: +2190

      petrucho-spb 4 часа назад

      Это как?))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13219

      Cleaner > petrucho-spb 4 часа назад

      Это тренировка. Только так.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2190

      petrucho-spb > Cleaner 4 часа назад

      Так одной левой ногой надо,)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +874

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 часа назад

      Лыжники Люксембурга лучше игроков ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +5977

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Пора прекращать играть с граднами европейского футбола. Есть ведь курский Авангард и липецкий Металлург!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +814

      OOOVVV. 5 часов назад

      Понравилась игра Бруно Фукса, а игра Юсуфа Языжди не впечатлила.
      Первый блин комом.

      4
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      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n 5 часов назад

      Больше всех после матча ржал пони-почтальон по имени клинер!!! Клинер, признавайся было дело?

      3
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner > R_a_i_n 4 часа назад

      Я РЖУ, когда вспоминаю, как Спартак выносил всех на летнем Кубке. По 4 мяча всем забивал! Взял "трофей"! Как спартачи о чемпионстве кричать начали в честь 100-летия клуба. И как Спартак осенью обделался в ЧР.
      Для всех нормальных команд товарняк - это тренировка. Только Спартак этого не понимает. Ржу ни могу!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > Cleaner 3 часа назад

      Ну короче ты ржёшь)))

      1
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      Рейтинг: +11021

      Вомбат 6 часов назад

      Зачем об этом писать? Ведь тренировочные матчи играются под физической нагрузкой, и их результаты не имеют никакого значения. Все мы помним как Спартак в январе громил соперников в кубках Дель Соль и Первого Канала, а потом весной проваливался. И полно примеров, когда команда всем сливала на предсезонке, а потом брала золото.

      6
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Вомбат 6 часов назад

      Громили, громим и будем громить! Спартак - чемпион!

      2
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      ...
      Рейтинг: +24210

      vladimir-7 > Fusballer 6 часов назад

      Убери восклицательный знак, а вместо дефиса,
      поставь запятую.

      7
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      ...
      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > vladimir-7 5 часов назад

      Вместо слова "громили" поставь слово "дрочили". Это и есть ваш удел.

      0
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      ...
      Рейтинг: +24210

      vladimir-7 > R_a_i_n 5 часов назад

      Это ты Fusballer отправь, но сначала опохмелись.

      1
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      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > vladimir-7 5 часов назад

      Опохмеляются бомжи боярышником. Это тебе адресовано, а не Fusballer.

      0
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      Рейтинг: +14996

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      Наши команды продолжают " радовать " , пусть эти матчи и товарищеские но всё же (((

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer 6 часов назад

      Верной дорогой...!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4057

      Бомбардиръ > Fusballer 6 часов назад

      Фирменная хрюшкина радость)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Бомбардиръ 6 часов назад

      Где ты радость увидел, конь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4057

      Бомбардиръ > Fusballer 6 часов назад

      Если точнее - злорадство, если тебе так угодно будет)

      4
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Бомбардиръ 6 часов назад

      Такого тоже нет. Скорее грусть и печаль(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +4057

      Бомбардиръ > Fusballer 6 часов назад

      Это же товарняк, куда там "грусть и печаль"?)))

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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Бомбардиръ 6 часов назад

      Но всё равно грустно. Дюделанжу какому-то проиграли((( Там, поди, почтальоны, полицейские да менеджеры играют.

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      Рейтинг: +24210

      vladimir-7 > Fusballer 6 часов назад

      Ты не расстраивайся, свинья.

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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > vladimir-7 6 часов назад

      Сильно не буду, коняра.

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