Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»

«Тамбов» объявил о переходе полузащитника «Прогреса» Себастьена Тилля.

Люксембургский хавбек присоединился к клубу РПЛ на правах годичной аренды.

«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами», – говорится в заявлении на официальном сайте тамбовчан.