Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»

«Тамбов» объявил о переходе полузащитника «Прогреса» Себастьена Тилля.
Люксембургский хавбек присоединился к клубу РПЛ на правах годичной аренды.
«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами», – говорится в заявлении на официальном сайте тамбовчан.
- Себастьен Тилль – старший брат игрока «Уфы» Оливье Тилля.
- Он провел девять матчей за сборную Люксембурга, забил один гол и сделал один ассист.
Источник: Официальный сайт «Тамбова»