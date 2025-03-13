Спартаковец Мартинс ответил, сталкивался ли с расизмом в России

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс сообщил, что с расизмом в России не сталкивался.

«Вендел пропустит матч со «Спартаком»? Ничего не думаю об этом. Тренер объявит нам план на игру, будет отталкиваться от этого.

Сталкивался ли с расизмом в России? Лично я – нет. Но, разумеется, если такие случаи имеют место быть, то с этим нужно бороться. Я против расизма», – сказал Мартинс.