Мартинс назвал желаемого главного тренера для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс хотел бы и дальше видеть Вадима Романова во главе команды.

Романов стал врио главного тренера в ноябре после отставки Деяна Станковича.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Команда ушла в отпуск.

– Каких изменений ждете зимой? Хотите, чтобы Романов остался?

– Сейчас я ничего не знаю, нужно немного отдохнуть и расслабиться. Лично я бы хотел продолжить работать с ним. У меня с ним хорошие отношения. Но я футболист, а не совет директоров. Не могу ничего решать.