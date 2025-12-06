Гусев: «В перерыве дерби со «Спартаком» пришлось жестко поговорить»

Врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о ничьей против «Спартака» (1:1).

У «Динамо» отменили 2 гола из-за офсайда.

Бело-голубые поднялись в топ-10.

В 1-м круге команды сыграли 2:2.

– Насколько вы довольны игрой команды?

– Вторым таймом доволен, первым – нет. В перерыве пришлось нам жестко поговорить. Сказал ребятам, что так нельзя выходить на дерби. Я считаю что они хотели, но чуть‑чуть не разобрались с новой схемой. Потом перестроились на 4–4–2 и правильно стали играть.

– Почему Иван Сергеев играл «восьмерку»?

– Антон Миранчук только начал тренироваться, он практически месяц пропустили из‑за травмы. Не то, что Сергеев восьмеркой должен быль играть, при обороне ему нужно было работать по Умярову. Неправильно чуть перестраивались

У нас из опорников был только Даниил Фомин. Данил Глебов только начал тренироваться, провел только одну тренировку. Нам пришлось выбирать из того, что есть. Бывают такие игры, когда футболистам приходится играть не на своих позициях. И это вызывает определенные сложности. Я понимал, что Ваня неуютно себя чувствует. Потом он пошел играть вторым нападающим и все хорошо было.

– Видели ли уже отмененные голы?

– Пока нет. Что сейчас обсуждать уже, это другая история.