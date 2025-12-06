Соболев недоволен, что Мантуан планировал бить пенальти: «Я должен»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не понимает, почему пенальти в матче с «Акроном» (2:0) планировал бить Густаво Мантуан.
- В итоге 11-метровый был отменен после просмотра видео.
- Соболев забил с игры – гол тоже был отменен.
- «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
– Мантуан перед пенальти взял мяч. Он собирался бить?
– Не знаю, зачем он взял. Должен был бить я. Сейчас я бью пенальти.
– Вы штатный пенальтист «Зенита»?
– Нас трое: Мостовой, Мантуан и я. Сегодня было написано моя имя.
Источник: «Матч ТВ»