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    Кузяев получил травму в матче с «Дюделанжем» и покинул поле

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче против «Дюделанжа» (0:0, первый тайм).

    После одного из игровых эпизодов футболист по инерции выбежал за пределы поля и ударился спиной о железный столб. Через несколько минут его заменили, вместо него на поле появился нападающий Илья Воробьев.

    12 февраля «Зенит» сыграет в матче 1/16 Лиги Европы с «Фенербахче».

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2019 20:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 5 февраля 2019, 14:04

      Очень унылая игра.... Здоровья парню. Если ещё и его не будет... Новички не впечатляют, Эрнани как курица без головы, Маркизио не знает, что на поле делать.. Нет игры

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 12:19

      Вот так можно потерять игрока перед началом сезона. Здоровья.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 09:38

      Здоровья, Далер!

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 февраля 2019, 21:18

      Они где там играют? Столбы какие-то, на стройке что ли?

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > AHTUNGBOL 4 февраля 2019, 22:58

      Очень опасное поле. Мог и погибнуть. Там ещё два швеллера вкопаны с приваренными штырями из арматуры.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 20:53

      Ну, блин, не одно таки другое. Далеру скорейшего выздоровления и восстановления к предстоящему матчу с Фенером.

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