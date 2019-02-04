Кузяев получил травму в матче с «Дюделанжем» и покинул поле

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче против «Дюделанжа» (0:0, первый тайм).

После одного из игровых эпизодов футболист по инерции выбежал за пределы поля и ударился спиной о железный столб. Через несколько минут его заменили, вместо него на поле появился нападающий Илья Воробьев.

12 февраля «Зенит» сыграет в матче 1/16 Лиги Европы с «Фенербахче».