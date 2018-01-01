Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Дюделанж - турнирная таблица

Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион
Стадион:
Йос Носбаум
Сайт:
http://www.f91.lu/home
Тренер:
Карлос Фангейру
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Атерт Биссен
2
Дифферданж
3
Мондорф-ле-Бен
4
УНА Штрассен
5
Дюделанж
6
Женесс
7
Расинг
8
Кэрьенг
9
Хостерт
10
Виктория Роспорт
11
Прогрес
12
Женесс Канах
13
Свифт
14
Мамер
15
Унион Тетус Петанж
16
Роданж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
5
5
70
27
43
65
30
19
8
3
63
22
41
65
30
19
3
8
50
24
26
60
30
17
7
6
57
26
31
58
30
16
7
7
58
43
15
55
30
11
10
9
40
33
7
43
30
11
7
12
48
50
-2
40
30
11
5
14
43
47
-4
38
30
10
6
14
35
56
-21
36
30
10
5
15
33
50
-17
35
30
9
7
14
44
47
-3
34
30
9
4
17
29
44
-15
31
30
8
6
16
28
44
-16
30
30
8
5
17
33
59
-26
29
30
6
8
16
24
46
-22
26
30
6
7
17
28
65
-37
25
Команда
1
Атерт Биссен
2
УНА Штрассен
3
Мондорф-ле-Бен
4
Дифферданж
5
Дюделанж
6
Женесс
7
Виктория Роспорт
8
Кэрьенг
9
Хостерт
10
Расинг
11
Прогрес
12
Свифт
13
Женесс Канах
14
Унион Тетус Петанж
15
Роданж
16
Мамер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
35
9
26
38
15
11
3
1
36
8
28
36
15
11
1
3
31
12
19
34
15
9
5
1
33
12
21
32
15
8
4
3
33
19
14
28
15
6
4
5
23
15
8
22
15
6
3
6
21
23
-2
21
15
6
2
7
26
27
-1
20
15
5
3
7
16
25
-9
18
15
4
5
6
20
23
-3
17
15
4
4
7
19
23
-4
16
15
5
1
9
15
23
-8
16
15
4
3
8
13
24
-11
15
15
3
4
8
13
22
-9
13
15
3
4
8
16
31
-15
13
15
3
2
10
12
25
-13
11
Команда
1
Дифферданж
2
Атерт Биссен
3
Дюделанж
4
Мондорф-ле-Бен
5
Расинг
6
УНА Штрассен
7
Женесс
8
Прогрес
9
Кэрьенг
10
Хостерт
11
Мамер
12
Женесс Канах
13
Свифт
14
Виктория Роспорт
15
Унион Тетус Петанж
16
Роданж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
30
10
20
33
15
8
3
4
35
18
17
27
15
8
3
4
25
24
1
27
15
8
2
5
19
12
7
26
15
7
2
6
28
27
1
23
15
6
4
5
21
18
3
22
15
5
6
4
17
18
-1
21
15
5
3
7
25
24
1
18
15
5
3
7
17
20
-3
18
15
5
3
7
19
31
-12
18
15
5
3
7
21
34
-13
18
15
5
1
9
16
20
-4
16
15
3
5
7
13
21
-8
14
15
4
2
9
12
27
-15
14
15
3
4
8
11
24
-13
13
15
3
3
9
12
34
-22
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+