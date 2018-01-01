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Люксембург. Национальный дивизион
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Дюделанж
Результаты
€ 300 тыс
Дюделанж - результаты матчей
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион
Стадион:
Йос Носбаум
Сайт:
http://www.f91.lu/home
Тренер:
Карлос Фангейру
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Люксембург. Национальный дивизион. 2025/2026
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Лига чемпионов. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2009/2010
23.05 | 17:00
Прогрес
2 : 4
Дюделанж
17.05 | 17:00
Дюделанж
1 : 1
УНА Штрассен
10.05 | 17:00
Унион Тетус Петанж
3 : 0
Дюделанж
03.05 | 17:00
Дюделанж
1 : 2
Виктория Роспорт
26.04 | 17:00
Свифт
0 : 3
Дюделанж
19.04 | 17:00
Дюделанж
1 : 1
Мондорф-ле-Бен
12.04 | 17:00
Дюделанж
3 : 1
Хостерт
04.04 | 17:00
Женесс
5 : 0
Дюделанж
22.03 | 18:00
Дюделанж
0 : 0
Дифферданж
15.03 | 18:00
Женесс Канах
0 : 1
Дюделанж
08.03 | 18:00
Роданж
1 : 2
Дюделанж
01.03 | 18:00
Расинг
1 : 2
Дюделанж
22.02 | 18:00
Дюделанж
1 : 3
Мамер
15.02 | 18:00
Атерт Биссен
2 : 0
Дюделанж
08.02 | 18:00
Дюделанж
1 : 0
Кэрьенг
07.12 | 18:00
УНА Штрассен
1 : 4
Дюделанж
03.12 | 22:00
Виктория Роспорт
0 : 0
Дюделанж
30.11 | 18:00
Дюделанж
6 : 3
Унион Тетус Петанж
02.11 | 18:00
Дюделанж
3 : 1
Свифт
26.10 | 17:00
Мондорф-ле-Бен
3 : 1
Дюделанж
19.10 | 17:00
Хостерт
1 : 1
Дюделанж
05.10 | 17:00
Дюделанж
4 : 0
Женесс
01.10 | 21:00
Дюделанж
0 : 1
Женесс Канах
28.09 | 16:00
Дифферданж
2 : 2
Дюделанж
14.09 | 17:00
Дюделанж
3 : 0
Роданж
31.08 | 17:00
Дюделанж
1 : 1
Расинг
24.08 | 17:00
Мамер
1 : 2
Дюделанж
17.08 | 17:00
Дюделанж
4 : 2
Атерт Биссен
09.08 | 18:00
Кэрьенг
2 : 3
Дюделанж
02.08 | 19:00
Дюделанж
4 : 3
Прогрес
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