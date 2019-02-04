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    Смольников: «Ракицкий – игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал результат товарищеского матча против «Дюделанжа» (0:0).

    – Сегодня в линии обороны появился новичок – Ярослав Ракицкий. Насколько вам было комфортно играть с ним?

    – Ярослав – игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе. Владеет всеми качествами: у него хороший пас, хорошее чтение игры. Думаю, никаких проблем он не испытывал, да и партнеры тоже.

    – «Зениту» не удалось забить, но при этом команда не пропустила. Что из того, что отрабатывается на тренировках, получилось реализовать в игре?

    – В любом случае, все, что мы запланировали, не получилось. Но хорошие моменты и атаки тоже были. На наши ошибки укажут на теоретическом занятии, расскажут о плюсах и минусах. Обратим на это внимание, разберем.

    – До матча с «Фенербахче» остается не так много времени. Чувствуете ли вы, что постепенно приходит игровой тонус, кондиции? Насколько они близки к оптимальному уровню?

    – Форма набирается через матчи. Хорошо, что сегодня сыграли 90 минут. 8 февраля [против «Сарпсборга»] должны провести еще по 45 минут. Еще один плюс, игровая практика. После этого матча должно быть полегче.

    – Учитывая, что провели матч целиком, то в конце пришлось терпеть или чувствовали запас сил?

    – Мы давно тренируемся. Прошли и первые сборы с двухразовыми тренировками и матчами. Здесь тоже продолжаем готовиться. Думаю, ни у кого не возникло проблемы отыграть 90 минут.

    – Матч получился жестковатым, возможно, не совсем товарищеским, судя по количеству фолов. Это так или нам показалось?

    – Понятно, что ребята заводятся — и мы, и соперник. Это нормально, такое случается даже на тренировках.

    • 8 февраля «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сарпсборгом».
    • 12 февраля российский клуб возобновит сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    04.02.2019 23:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 13:12

      Игра Ракицкого выглядит уверенной а вот Смольников пока не готов.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 февраля 2019, 10:12

      Смольников выглядел хуже всех в матче, не смог принять ни одного дальнего паса Ракицкого, ни одной нормальной подачи в штрафную. Пипец.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 09:40

      Неплохо Ярослав смотрелся.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 5 февраля 2019, 00:57

      Да он-то с большой буквы, а ты, Игорь, уже с никакой. Не в упрек, все понятно, травмы, будь они неладны, я чисто про результат.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 5 февраля 2019, 09:40

      Нормальный он, просто под нагрузками.

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