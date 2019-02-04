Смольников: «Ракицкий – игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал результат товарищеского матча против «Дюделанжа» (0:0).

– Сегодня в линии обороны появился новичок – Ярослав Ракицкий. Насколько вам было комфортно играть с ним?

– Ярослав – игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе. Владеет всеми качествами: у него хороший пас, хорошее чтение игры. Думаю, никаких проблем он не испытывал, да и партнеры тоже.

– «Зениту» не удалось забить, но при этом команда не пропустила. Что из того, что отрабатывается на тренировках, получилось реализовать в игре?

– В любом случае, все, что мы запланировали, не получилось. Но хорошие моменты и атаки тоже были. На наши ошибки укажут на теоретическом занятии, расскажут о плюсах и минусах. Обратим на это внимание, разберем.

– До матча с «Фенербахче» остается не так много времени. Чувствуете ли вы, что постепенно приходит игровой тонус, кондиции? Насколько они близки к оптимальному уровню?

– Форма набирается через матчи. Хорошо, что сегодня сыграли 90 минут. 8 февраля [против «Сарпсборга»] должны провести еще по 45 минут. Еще один плюс, игровая практика. После этого матча должно быть полегче.

– Учитывая, что провели матч целиком, то в конце пришлось терпеть или чувствовали запас сил?

– Мы давно тренируемся. Прошли и первые сборы с двухразовыми тренировками и матчами. Здесь тоже продолжаем готовиться. Думаю, ни у кого не возникло проблемы отыграть 90 минут.

– Матч получился жестковатым, возможно, не совсем товарищеским, судя по количеству фолов. Это так или нам показалось?

– Понятно, что ребята заводятся — и мы, и соперник. Это нормально, такое случается даже на тренировках.