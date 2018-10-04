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    Лига Европы. «Милан» трижды забил «Олимпиакосу» за девять минут, «Бетис» одолел «Дюделанж»

    «Милан» добился победы над «Олимпиакосом» в матче Лиги Европы благодаря дублю Патрика Кутроне и голу Гонсало Игуаина.

    «Бетис» усилиями Антонио Санабрии, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Тельо обыграл люксембургский «Дюделанж».

    В результате группу F с шестью очками возглавляют «россонери», опережая «Бетис» на два очка.

    Лига Европы. Группа F. 2-й тур

    Милан – Олимпиакос (Пирей) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Герреро, 14; 1:1 – Кутроне, 70; 2:1 – Игуаин, 76; 3:1 – Кутроне, 79.

    Бетис (Севилья) – Дюделанж – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Санабрия, 56; 2:0 – Ло Чельсо, 80; 3:0 – Тельо, 88.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 22:12
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