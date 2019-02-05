Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Ярослава Ракицкого и полузащитника Вильмара Барриоса в товарищеском матче против «Дюделанжем» (0:0).

– На пресс-конференции, посвященной презентации Ярослава Ракицкого в качестве игрока «Зенита», вы сказали, что ему не понадобится много времени на адаптацию. Что скажете про Вильмара? Ему потребуется чуть больше?

– Не думаю. Конечно, переезд в другую страну для него будет более сложным, и привыкнуть к ребятам и к общению с ними будет немного сложнее, но не думаю, что ему придется долго привыкать к нашей игре — сегодня он смотрелся хорошо и думаю, что это тот футболист, который нужен нашей команде.

– Можно сказать, что с Далером Кузяевым? Насколько серьезно его повреждение?

– К сожалению, он получил повреждение. У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас еще непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьезного с Далером [не произошло], и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с «Фенербахче».

– Как прокомментируете игру новичков?

– Думаю, оба сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление.