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    Семак – об игре Барриоса и Ракицкого: «Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Ярослава Ракицкого и полузащитника Вильмара Барриоса в товарищеском матче против «Дюделанжем» (0:0).

    – На пресс-конференции, посвященной презентации Ярослава Ракицкого в качестве игрока «Зенита», вы сказали, что ему не понадобится много времени на адаптацию. Что скажете про Вильмара? Ему потребуется чуть больше?

    – Не думаю. Конечно, переезд в другую страну для него будет более сложным, и привыкнуть к ребятам и к общению с ними будет немного сложнее, но не думаю, что ему придется долго привыкать к нашей игре — сегодня он смотрелся хорошо и думаю, что это тот футболист, который нужен нашей команде.

    – Можно сказать, что с Далером Кузяевым? Насколько серьезно его повреждение?

    – К сожалению, он получил повреждение. У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас еще непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьезного с Далером [не произошло], и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с «Фенербахче».

    – Как прокомментируете игру новичков?

    – Думаю, оба сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление.

    • Барриос и Ракицкий провели первый матч в составе «Зенита».
    • 8 февраля «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сарпсборгом».
    • 12 февраля российский клуб возобновит сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    05.02.2019 01:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 февраля 2019, 15:56

      Нормально тренировку провели , по 90мин. отыграли -- ещё один товарняк , тренировки -- к 12 февраля , насколько возможно подготовимся , то что будет трудно -- "ежу понятно" !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 13:48

      Для Зенита это хорошее приобретение.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:14

      серёжа игры то нет? а лукавить каждый раз все могут

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 февраля 2019, 09:53

      Матч оставил странное впечатление-вроде матч тренировочный и футболисты хотя бы фрагментами показывали свои способности,а что мы видим? Практически ничего! По воротам за всю игру три-четыре удара в сторону ворот да и то или слишком высоко или далеко в сторону! Одни перепасовки,часто бестолковые и непонятные и в итоге еще и травмы получили! И это за неделю перед ответственной игрой и месяца тренировок!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 09:22

      Да нормально защита сыграла. Правда, было бы с кем.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 февраля 2019, 09:13

      Критики новичков не будет от Семака, а тем более публичной. Их сейчас надо поддерживать и по быстрее встраивать в командную игру, которой на данный момент ещё нет.

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