Семак – после матча с «Дюделанжем»: «Не могу сказать, что команда готова на 100 процентов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Дюделанжа» (0:0).

– Сергей Богданович, нулевая ничья с «Дюделанжем». По игре есть что-то, что вас сегодня порадовало?

– Мы смотрим. Это первая игра, в которой один состав отыграл все 90 минут – кто-то готов лучше, кто-то хуже. Сегодня мы посмотрели и на новых игроков на этих позициях. Пищи для размышлений достаточно, мы проанализируем функциональное состояние и позиции, на которых выступали футболисты. У нас остается не так много времени до официального матча — посмотрим и будем планомерно готовиться к игре, начиная со следующей недели.

– Один состав сыграл почти 90 минут встречу с «Эльче», другой – сегодня. С точки зрения физических кондиций команда уже близка к идеальному состоянию?

– Я не могу сказать, что команда готова на сто процентов – через официальные игры будем добирать то, что не добрали, но в целом, учитывая, что планомерно к этим матчам никто не готовился, то в принципе состояние нормальное. За неделю нагрузки станут меньше, свежести и сил станет больше, состояние чуть-чуть улучшится.