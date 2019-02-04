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    Семак – после матча с «Дюделанжем»: «Не могу сказать, что команда готова на 100 процентов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Дюделанжа» (0:0).

    – Сергей Богданович, нулевая ничья с «Дюделанжем». По игре есть что-то, что вас сегодня порадовало?

    – Мы смотрим. Это первая игра, в которой один состав отыграл все 90 минут – кто-то готов лучше, кто-то хуже. Сегодня мы посмотрели и на новых игроков на этих позициях. Пищи для размышлений достаточно, мы проанализируем функциональное состояние и позиции, на которых выступали футболисты. У нас остается не так много времени до официального матча — посмотрим и будем планомерно готовиться к игре, начиная со следующей недели.

    – Один состав сыграл почти 90 минут встречу с «Эльче», другой – сегодня. С точки зрения физических кондиций команда уже близка к идеальному состоянию?

    – Я не могу сказать, что команда готова на сто процентов – через официальные игры будем добирать то, что не добрали, но в целом, учитывая, что планомерно к этим матчам никто не готовился, то в принципе состояние нормальное. За неделю нагрузки станут меньше, свежести и сил станет больше, состояние чуть-чуть улучшится.

    • 8 февраля «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сарпсборгом».
    • 12 февраля российский клуб возобновит сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    04.02.2019 23:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:36

      кто знает где наш товарищ Бубнов он ведь лучше скажет про всё Семак всегда одно и тоже плетёт

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 февраля 2019, 10:10

      Зачем так скромничать? Достойный результат против сильного соперника...

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 февраля 2019, 10:03

      Одно можно только сказать-если такими темпами (по три-четыре месяца набирать форму после месяца отпуска) то и к лету ее будет сложно иметь!
      Зато после вчерашнего матча стало понятно почему советская хоккейная сборная играла на высоком уровне-потому что у нее были тренеры-диктаторы,требовавшие от всех как от новичков так и от ветеранов полной самоотдачи!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 09:23

      Много потерь и неточных пасов. Взаимодействие хромало.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 февраля 2019, 08:43

      По вчерашней игре там многие ещё в отпуске, а не готовятся к игре в ЛЕ. За это короткое время ещё трудно набрать оптимального функционала и игрового тонуса, а тем более близкого к 100%, откуда он возьмётся. К ответке хотя бы к 70% приблизились. А вот в марте в РПЛ через пару игр уже надо быть в хорошем игровом тонусе и функционале. Количественного и качественного состава игроков предостаточно для выполнения поставленной задачи.

      5
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      Рейтинг: +126

      ilich_16 5 февраля 2019, 08:42

      Пришёл русский тренер, а вы только и способны, что хейтить, вы сами себя не бесите???

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 5 февраля 2019, 00:54

      Ну если ТАКОЕ состояние игроков улучшится действительно "чуть-чуть", то готовься, Сергей Богданович, к заслуженному увольнению.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 февраля 2019, 23:47

      уйди в отставку не позорься твой уровень Зенит-2

      4
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > sssrspartak 5 февраля 2019, 00:55

      Что ж, спасибо на добром слове. Будем надеяться.

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