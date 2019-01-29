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    «Зенит» на сборе в Испании сыграет с «Эльче», «Дюделанжем» и «Сарпсборгом»

    Стали известны соперники «Зенита» по товарищеским матчем на втором сборе в Испании. Россияне проведут три встречи.

    «2 февраля петербуржцы встретятся с клубом из испанской Сегунды «Эльче», который разместился на 17-м месте турнирной таблицы после 23 туров.

    4 февраля на «Пинатар Арене» сине-бело-голубые сыграют с действующим чемпионом Люксембурга «Дюделанжем». Третий матч в рамках сборов пройдет на территории комплекса «Ла Финка» в Альгорфе: «Зенит» встретится с «Сарпсборгом», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • На межсезонном турнире Кубок «Матч Премьер» зенитовцы стали третьими из четырех команд.
    • 12 февраля россияне стартуют в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    29.01.2019 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 19:24

      Для второго сбора в это время, когда идут чемпионаты во многих странах, эти соперники для разминки и игрового тонуса перед ЛЕ сойдут. Тут главное травм не получить. (тьфу,тьфу,тьфу)

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