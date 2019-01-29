«Зенит» на сборе в Испании сыграет с «Эльче», «Дюделанжем» и «Сарпсборгом»

Стали известны соперники «Зенита» по товарищеским матчем на втором сборе в Испании. Россияне проведут три встречи.

«2 февраля петербуржцы встретятся с клубом из испанской Сегунды «Эльче», который разместился на 17-м месте турнирной таблицы после 23 туров.

4 февраля на «Пинатар Арене» сине-бело-голубые сыграют с действующим чемпионом Люксембурга «Дюделанжем». Третий матч в рамках сборов пройдет на территории комплекса «Ла Финка» в Альгорфе: «Зенит» встретится с «Сарпсборгом», – сообщает пресс-служба клуба.