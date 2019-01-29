«Зенит» на сборе в Испании сыграет с «Эльче», «Дюделанжем» и «Сарпсборгом»

Для второго сбора в это время, когда идут чемпионаты во многих странах, эти соперники для разминки и игрового тонуса перед ЛЕ сойдут. Тут главное травм не получить. (тьфу,тьфу,тьфу)
Стали известны соперники «Зенита» по товарищеским матчем на втором сборе в Испании. Россияне проведут три встречи.
«2 февраля петербуржцы встретятся с клубом из испанской Сегунды «Эльче», который разместился на 17-м месте турнирной таблицы после 23 туров.
4 февраля на «Пинатар Арене» сине-бело-голубые сыграют с действующим чемпионом Люксембурга «Дюделанжем». Третий матч в рамках сборов пройдет на территории комплекса «Ла Финка» в Альгорфе: «Зенит» встретится с «Сарпсборгом», – сообщает пресс-служба клуба.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- На межсезонном турнире Кубок «Матч Премьер» зенитовцы стали третьими из четырех команд.
- 12 февраля россияне стартуют в плей-офф Лиги Европы.