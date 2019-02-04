Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем», Барриос и Ракицкий провели дебютную игру

«Зенит» и «Дюделанж» сыграли вничью в товарищеском матче – 0:0. В этой встрече полузащитник Далер Кузяев получил травму и покинул поле. О характере травмы и сроках восстановления пока не сообщалось.

8 февраля российский клуб сыграет на сборах с «Сарпсборгом». 12 ферваля «Зенит» возобновит сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.

Товарищеский матч

Дюделанж (Люксембург) – Зенит (Россия) – 0:0

«Зенит»: Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Эрнани, Барриос, Маркизио, Кузяев (Воробьев, 32), Дриусси, Дзюба.