Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем», Барриос и Ракицкий провели дебютную игру

Я что тут один читаю интервью с Семаком? Сказал же что в течении недели начнем снижать нагрузки, что бы команда побежала. А здесь читаю Одно бла, бла, бла.
«Зенит» и «Дюделанж» сыграли вничью в товарищеском матче – 0:0. В этой встрече полузащитник Далер Кузяев получил травму и покинул поле. О характере травмы и сроках восстановления пока не сообщалось.
8 февраля российский клуб сыграет на сборах с «Сарпсборгом». 12 ферваля «Зенит» возобновит сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.
Товарищеский матч
Дюделанж (Люксембург) – Зенит (Россия) – 0:0
«Зенит»: Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Эрнани, Барриос, Маркизио, Кузяев (Воробьев, 32), Дриусси, Дзюба.