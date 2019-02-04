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    Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем», Барриос и Ракицкий провели дебютную игру

    «Зенит» и «Дюделанж» сыграли вничью в товарищеском матче – 0:0. В этой встрече полузащитник Далер Кузяев получил травму и покинул поле. О характере травмы и сроках восстановления пока не сообщалось.

    8 февраля российский клуб сыграет на сборах с «Сарпсборгом». 12 ферваля «Зенит» возобновит сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.

    Товарищеский матч

    Дюделанж (Люксембург) – Зенит (Россия) – 0:0

    «Зенит»: Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Эрнани, Барриос, Маркизио, Кузяев (Воробьев, 32), Дриусси, Дзюба.

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2019 21:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -546

      massaboss 5 февраля 2019, 10:12

      Я что тут один читаю интервью с Семаком? Сказал же что в течении недели начнем снижать нагрузки, что бы команда побежала. А здесь читаю Одно бла, бла, бла.

      0
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      Рейтинг: +2

      fozziv 4 февраля 2019, 23:54

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      -3
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 4 февраля 2019, 22:54

      красивый а главное осмысленный рисунок игры, достойный соперник, россыпь неиспользованных моментов........ и все это не про Зенит:))))

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 февраля 2019, 22:49

      Я не знаю что должно произойти за неделю, что бы Зенит заиграл! Полная безнадега в игре, ни паса отдать ни ударить!

      6
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 4 февраля 2019, 22:42

      Ххахахахах, даже любители не по зубам, ну ладно судей купят и начнутся победы в РПЛ, обычная практика

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 4 февраля 2019, 22:40

      Скучная игра...не понравилось...))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 февраля 2019, 22:29

      Жиркову и Маркизио давно пора на игры в Кубке Легенд, а не на ЛЕ и непонятно зачем и кто держит в команде Эрнани и Смольникова и чем лучше Барриос и Ракицкий, чем тех кто есть в команде

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 февраля 2019, 22:25

      посмотреть бы тому функционеру в лицо и даже можно плю-ть тому кто посоветовал Зениту Семака,ужас просто кошмар так никогда ещё не играл Зенит

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Garrincha58 5 февраля 2019, 01:29

      там их куча из выбирай в кого глазеть-Фурсенко,Погорелов,Пивоваров,Еремеева,Кочеврин...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 22:23

      Матч для сна, даже материться не было желания. Понятно, что тренировочная игра, для тонуса перед официальной игрой. Но ни мысли, ни движухи на поле не было. Посмотрим, что уже будет с Фенером, ну не шифруется же "Зенит" перед игрой с турками ?...

      6
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 4 февраля 2019, 23:11

      Турки внизу турнирной таблице- что перед ними шифроваться. Жалко Семака, не хочется каркать , но команда топ-уровня, по российским мерам конечно, к сожалению не его по всей видимости уровень.Жаль.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 5 февраля 2019, 08:31

      Внизу турнирной таблицы клубы по разным причинам могут быть. И спортивная составляющая там не всегда на первом месте, а у Фенера финансовая прежде всего, у "Монако" своя и т.д. Но играют европейские клубы без оглядки на соперника и с полной самоотдачей, а тем более у себя дома. В Турции не легко играть гостям в футбол, баскетбол или волейбол. Там поддержка трибун и давление сумасшедшее на спортсменов и судей.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2019, 22:13

      уныло всё это нет рисунка игры в предверии предстоящем матче ле дзю вообще не стал забивать жирков задыхается на скоростях кучкуютя не знают кому мяч отдать нет настоящего забивного игрока ЛИДЕРА

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