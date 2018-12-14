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    • Лига Европы. «Милан» не вышел из группы из-за разницы забитых и пропущенных мячей

    Лига Европы. «Милан» не вышел из группы из-за разницы забитых и пропущенных мячей

    Встреча 6-го тура Лиги Европы «Олимпиакос»«Милан» завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Папе Сиссе, Константиноса Фортуниса и Кристиана Сапаты. Последний забил в свои и чужие ворота.

    Греческий клуб набрал 10 очков и вышел в плей-офф со второго места группы F. У «Олимпиакоса» и «россонери» равное количество очков, но у первых – лучшая результативность и статистика очных встреч.

    Выиграл группу «Бетис», завершивший групповую стадию нулевой ничьей с «Дюделанжем».

    Лига Европы. Группа F. 6-й тур

    Олимпиакос (Греция) – Милан (Италия) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сиссе, 60; 2:0 – Сапата, 70 (в свои ворота); 2:1 – Сапата, 72; 3:1 – Фортунис, 81 (с пенальти).

    Дюделанж (Люксембург) – Бетис (Испания) – 0:0

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    14.12.2018 01:06
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 12:53

      Милан превращается в посредственную команду.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 10:26

      И деньги есть, спонсоры, состав, а ни игры, ни результата...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 14 декабря 2018, 09:12

      Лузеры Миланские) Одни не могут обыграть ПСВ и вылетают из ЛЧ, другие - сливают "ТОПУ" из Греции..
      Только подкупать судей могли с помощью своего папика-премьера) Да фальсификациями отбирать титуты у Юве))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 14 декабря 2018, 06:48

      В Итальянском чемпионате я начал болеть за Милан, когда этот клуб был настоящей европейской угрозой. Великолепные Мальдини, Шева, Кака, Гаттузо, Пирло просто разрывали гранды. Сейчас на них без слез не взглянешь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 декабря 2018, 05:07

      Гаттузо еще тренер?

      1
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