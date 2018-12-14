Лига Европы. «Милан» не вышел из группы из-за разницы забитых и пропущенных мячей

Встреча 6-го тура Лиги Европы «Олимпиакос» – «Милан» завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Папе Сиссе, Константиноса Фортуниса и Кристиана Сапаты. Последний забил в свои и чужие ворота.

Греческий клуб набрал 10 очков и вышел в плей-офф со второго места группы F. У «Олимпиакоса» и «россонери» равное количество очков, но у первых – лучшая результативность и статистика очных встреч.

Выиграл группу «Бетис», завершивший групповую стадию нулевой ничьей с «Дюделанжем».

Лига Европы. Группа F. 6-й тур

Олимпиакос (Греция) – Милан (Италия) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сиссе, 60; 2:0 – Сапата, 70 (в свои ворота); 2:1 – Сапата, 72; 3:1 – Фортунис, 81 (с пенальти).

Дюделанж (Люксембург) – Бетис (Испания) – 0:0

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