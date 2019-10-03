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    Матч ЛЕ «Дюделанж» – «Карабах» приостановлен из-за провокации с флагом Нагорного Карабаха

    Арбитр остановил матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Дюделанжем» и «Карабахом».

    Команда из Азербайджана к 30-й минуте выигрывала со счетом 2:0. После второго гола над полем пролетел дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

    Судья посчитал данный эпизод поводом для приостановки игры и увел футболистов с поля.

    Пока неизвестно, будет ли сегодня доигран матч.

    • Азербайджан с 1997 года конфликтует с Арменией из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
    • Официальный Баку считает непризнанную республику оккупированной территорией.

    Источник: Azerisport

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    03.10.2019 22:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +320

      nelez 11 минут назад

      Провокация работала против армян.На стадионе просили прощение и обявили на английском и на Азербайджанском языке:
      Официальный Люксембург признает территориальную целостность Азербайджана и принимает Нагорный Карабах неотемлимой части Азербайджана.
      А среди болельшиков кроме Азербайджанцев 99 процентов , если не 100 даже не знали до этого что сушествует Нагоный Карабах и на данный момент оккупирован армянами. Своим провокацием армяне передали информацию люксембургцам.И еще Люксембург и клуб Дюделанж скажут армянам спасибо за то что их будут оштрафовать за инцедент.й

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      Рейтинг: +67

      vla4839 46 минут назад

      заранее организованная провокация европейской "демократией"

      0
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      Рейтинг: +963

      Мы ЦСКА 1 час назад

      а судья знает какой там флаг???? сильно сомневаюсь, кто то из вас , по чесноку знает???

      1
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      Рейтинг: +118

      alarm > Мы ЦСКА 51 минуту назад

      а судью заранее проинструктировали. в уефах тоже не дураки сидят.

      0
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      Рейтинг: +6

      rompoliss 1 час назад


      Лоховской трюк.
      Расчитаный на дикарей

      1
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      Рейтинг: +5196

      Агасфер 1 час назад

      Поймут и простят...

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