Матч ЛЕ «Дюделанж» – «Карабах» приостановлен из-за провокации с флагом Нагорного Карабаха

Арбитр остановил матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Дюделанжем» и «Карабахом».

Команда из Азербайджана к 30-й минуте выигрывала со счетом 2:0. После второго гола над полем пролетел дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Судья посчитал данный эпизод поводом для приостановки игры и увел футболистов с поля.

Пока неизвестно, будет ли сегодня доигран матч.