Матч ЛЕ «Дюделанж» – «Карабах» приостановлен из-за провокации с флагом Нагорного Карабаха

Провокация работала против армян.На стадионе просили прощение и обявили на английском и на Азербайджанском языке:
Официальный Люксембург признает территориальную целостность Азербайджана и принимает Нагорный Карабах неотемлимой части Азербайджана.
А среди болельшиков кроме Азербайджанцев 99 процентов , если не 100 даже не знали до этого что сушествует Нагоный Карабах и на данный момент оккупирован армянами. Своим провокацием армяне передали информацию люксембургцам.И еще Люксембург и клуб Дюделанж скажут армянам спасибо за то что их будут оштрафовать за инцедент.й
Арбитр остановил матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Дюделанжем» и «Карабахом».
Команда из Азербайджана к 30-й минуте выигрывала со счетом 2:0. После второго гола над полем пролетел дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Судья посчитал данный эпизод поводом для приостановки игры и увел футболистов с поля.
Пока неизвестно, будет ли сегодня доигран матч.
- Азербайджан с 1997 года конфликтует с Арменией из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- Официальный Баку считает непризнанную республику оккупированной территорией.