Лига Европы. «Милан» уступил «Бетису», «Олимпиакос» всухую победил в Люксембурге

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в квартете F. Дебютант соревнований из Люксембурга проиграл «Олимпиакосу». Все голы были забиты во втором тайме.

В другой встрече «Милан» проиграл «Бетису». Единственный гол у итальянцев забил Патрик Кутроне.

Лига Европы. Группа F. 3-й тур

Милан (Италия) – Бетис (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Санабрия, 30; 0:2 – Ло Чельсо, 54; 1:2 – Кутроне, 83.

Удаления: Кастильехо, 90+4 – нет.

Дюделанж (Люксембург) – Олимпиакос (Греция) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Торосидис, 66; 0:2 – Фортунис, 81.

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Турнирная таблица Лиги Европы