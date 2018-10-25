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    Лига Европы. «Милан» уступил «Бетису», «Олимпиакос» всухую победил в Люксембурге

    Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в квартете F. Дебютант соревнований из Люксембурга проиграл «Олимпиакосу». Все голы были забиты во втором тайме.

    В другой встрече «Милан» проиграл «Бетису». Единственный гол у итальянцев забил Патрик Кутроне.

    Лига Европы. Группа F. 3-й тур

    Милан (Италия) – Бетис (Испания) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Санабрия, 30; 0:2 – Ло Чельсо, 54; 1:2 – Кутроне, 83.

    Удаления: Кастильехо, 90+4 – нет.

    Дюделанж (Люксембург) – Олимпиакос (Греция) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Торосидис, 66; 0:2 – Фортунис, 81.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 21:56
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