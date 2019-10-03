Федерация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА

Федерация футбола Азербайджана (АФФА) сообщила УЕФА о дроне, который вылетел в матче Лиги Европы «Дюделанж» – «Карабах» (1:4).
На 31-й минуте игры, на стадионе в Люксембурге появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.
Футболисты азербайджанской команды пытались сбить радиоуправляемый вертолет мячом.
Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение.
Через 20 минут матч был возобновлен.
Dudelange ile Karabağ arasında oynanan maçın 33. dakikasında stadın üstünde drone ile Ermenistan bayrağı açıldı ve karşılaşmaya ara verildi. pic.twitter.com/nvSHiP9855— Sporx (@sporx) October 3, 2019