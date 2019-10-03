Федерация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА

Федерация футбола Азербайджана (АФФА) сообщила УЕФА о дроне, который вылетел в матче Лиги Европы «Дюделанж» – «Карабах» (1:4).

На 31-й минуте игры, на стадионе в Люксембурге появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.

Футболисты азербайджанской команды пытались сбить радиоуправляемый вертолет мячом.

Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение.

Через 20 минут матч был возобновлен.

