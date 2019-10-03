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    Федерация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА

    Федерация футбола Азербайджана (АФФА) сообщила УЕФА о дроне, который вылетел в матче Лиги Европы «Дюделанж»«Карабах» (1:4).

    На 31-й минуте игры, на стадионе в Люксембурге появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.

    Футболисты азербайджанской команды пытались сбить радиоуправляемый вертолет мячом.

    Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение.

    Через 20 минут матч был возобновлен.

    Источник: Официальный сайт АФФА

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