Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»

Валерий Карпин ответил, какое поражение в составе «Спартака» он считает самым обидным.

– А какое из поражений осталось в памяти незаживающей раной?

– Конечно, поражение в полуфинале Кубка Кубков в Антверпене. Здесь все – и досада, и злость, и боль.

Мы не проиграли ту встречу, нет. Нас просто уничтожил португалец со свистком по фамилии Коруаду.

Можете представить, что мы испытали, когда он назначил пенальти в наши ворота, хотя мяч был на половине хозяев? Да еще непонятно за что удалил Витю Онопко. Ну и дальше судил в том же духе.

Не хочу все валить на горе-арбитра – не привык искать причины неудач на стороне. Но такого судейского бандитизма до сих пор не встречал.

Вдвойне обидно еще и потому, что команда у нас была классная – достойная не только финала, но и самого Кубка. Потому и боль от того поражения все еще жива.