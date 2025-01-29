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Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»

Валерий Карпин ответил, какое поражение в составе «Спартака» он считает самым обидным.

– А какое из поражений осталось в памяти незаживающей раной?

– Конечно, поражение в полуфинале Кубка Кубков в Антверпене. Здесь все – и досада, и злость, и боль.

Мы не проиграли ту встречу, нет. Нас просто уничтожил португалец со свистком по фамилии Коруаду.

Можете представить, что мы испытали, когда он назначил пенальти в наши ворота, хотя мяч был на половине хозяев? Да еще непонятно за что удалил Витю Онопко. Ну и дальше судил в том же духе.

Не хочу все валить на горе-арбитра – не привык искать причины неудач на стороне. Но такого судейского бандитизма до сих пор не встречал.

Вдвойне обидно еще и потому, что команда у нас была классная – достойная не только финала, но и самого Кубка. Потому и боль от того поражения все еще жива.

  • Матч «Антверпен» – «Спартак» состоялся 22 апреля 1993 года.
  • Москвичи уступили со счетом 1:3 и вылетели из Кубка Кубков.
  • В первой игре спартаковцы победили – 1:0.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (8)
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alefreddy
1738159504
да помню смотрел на этот беспредел и правда очень сильная команда могла взять Кубок
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Цугундeр
1738160076
Помним . любим .скорбим. (без иронии)
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VPERDIV SPARTAK
1738160793
Валера а счет то не 1-0, а 3-1, забивали бы больше раз крутые ) только ныть не нужно, пора отвыкнуть от спартаковской привычки ныть и визжать все пропало судья бандос
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FROLL007
1738162385
После этого матча позора было не меньше. Один только Зенит их драл ежегодно по 4, 5, а то и 7 штук.
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