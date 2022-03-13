Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Антверпен
Андерлехт - Антверпен: обзор матча 13 марта 2022
Андерлехт
13.03.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Антверпен
24'
Д. Зиркзее
59'
Л. Рафаэлов (П)
42'
А. Юсуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Антверпен
Желтая карточка
К. Куаме
90'
+4
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Я. Версхарен
90'
90'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Бенсон
76'
Замена
К. Миеси
️️️️
А. Юсуф
Желтая карточка
К. Сарделла
75'
72'
Желтая карточка
А. Юсуф
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
68'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
68'
67'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
Д. Дессоле
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Рафаэлов
59'
Замена
К. Сарделла
️️️️
М. Кана
55'
46'
Замена
Й. Батай
️️️️
С. Винс
44'
Желтая карточка
С. Винс
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Юсуф
Пас отдал
А. Бута
Желтая карточка
С. Гомес
34'
33'
Желтая карточка
А. Бута
ГОЛ! 1:0!
Д. Зиркзее
Пас отдал
М. Ашимеру
24'
14'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
16
Магальян
55
Кана
62
Мурильо
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
16
Версхарен
24
Каллен
8
Куаме
11
Зиркзее
4-1-2-2-1
1
Бутез
20
Бута
4
Сек
24
Дессоле
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
14
Бенсон
7
Баликвиша
9
Фрай
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
16
Версхарен
15
Михайличенко
15
Михайличенко
16
Версхарен
55
Кана
54
Сарделла
54
Сарделла
55
Кана
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
24
Дессоле
4
Алмейда
4
Алмейда
24
Дессоле
23
Винс
25
Батай
25
Батай
23
Винс
80
Юсуф
23
Миеси
23
Миеси
80
Юсуф
14
Бенсон
38
Саматта
38
Саматта
14
Бенсон
Остались в запасе
Андерлехт
Антверпен
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
Статистика матча Андерлехт - Антверпен
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Андерлехт
Антверпен
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+