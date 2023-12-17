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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 17 декабря 2023
Антверпен
17.12.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
89'
Д. Иленихена
8'
Т. Леони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Андерлехт
90'
+4
Замена
А. Флипс
️️️️
Т. Леони
90'
+2
Желтая карточка
З. Дебаст
ГОЛ! 1:1!
Д. Иленихена
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
89'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Ю. Эккеленкамп
87'
85'
Замена
А. Диавара
️️️️
М. Стройкенс
84'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
76'
Замена
Б. Раман
️️️️
Я. Версхарен
70'
Желтая карточка
А. Дрейер
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
70'
67'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
Д. Иленихена
67'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Д. Керк
59'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Р. Де Лат
58'
Замена
Й. Батай
️️️️
О. Вейндал
39'
17'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Леони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
83
Тристан Дегреф
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
21
Эджуке
9
Керк
14
Янссен
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
54
Сарделла
14
Вертонген
6
Дебаст
6
Аугустинссон
27
Делэни
16
Версхарен
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
9
Дольберг
5
Вейндал
25
Батай
25
Батай
5
Вейндал
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
32
Эккеленкамп
2
Де Лат
7
Баликвиша
7
Баликвиша
2
Де Лат
9
Керк
99
Иленихена
99
Иленихена
9
Керк
Стройкенс
24
Диавара
24
Диавара
Стройкенс
6
Леони
70
Флипс
70
Флипс
6
Леони
16
Версхарен
14
Раман
14
Раман
16
Версхарен
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
29
Стройкенс
29
Стройкенс
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
7
Арбнор Муджа
ПВ
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
7
Арбнор Муджа
ПВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
2
4
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
5
7
Офсайды
2
1
Количество передач
284
242
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.95
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Босейлстадион
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