Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 04 августа 2024
Антверпен
04.08.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Андерлехт
33'
Д. Керк
25'
С. Ламменс (АГ)
79'
М. Ашимеру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Андерлехт
Желтая карточка
Д. Одои
90'
89'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
А. Дрейер
89'
Замена
Л. Патрис
️️️️
К. Сарделла
Замена
М. Кейта
️️️️
А. Коста
85'
Замена
К. Скотт
️️️️
Т. Чери
85'
Замена
V. Udoh
️️️️
Я. Ондрейка
85'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Ашимеру
Пас отдал
Я. Версхарен
74'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
74'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
67'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Керк
Пас отдал
В. Янссен
33'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Ламменс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
46
Милан Смитс
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
17
Натан Де Кат
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
80
Devon Decorte
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламменс
25
Батай
23
Алдервейрелд
32
Коста
3
Одои
4
ван ден Бош
17
Думбия
9
Чери
9
Керк
11
Ондрейка
14
Янссен
4-2-2-2
26
Коосеманс
54
Сарделла
14
Вертонген
4
Шимич
16
Н'Диайе
16
Версхарен
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
9
Дольберг
29
Стройкенс
32
Коста
16
Кейта
16
Кейта
32
Коста
9
Чери
10
Скотт
10
Скотт
9
Чери
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
54
Сарделла
27
Патрис
27
Патрис
54
Сарделла
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
10
Дрейер
10
Ангуло
10
Ангуло
10
Дрейер
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
46
Милан Смитс
ЦП
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
17
Натан Де Кат
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
80
Devon Decorte
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
46
Милан Смитс
ЦП
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
17
Натан Де Кат
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
80
Devon Decorte
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
2
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
11
Офсайды
0
1
Количество передач
359
513
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
16
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
2.87
0.84
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+