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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 26 мая 2024
Антверпен
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 10 тур
3 : 1
Завершен
Андерлехт
63'
Э. Матацо
90+3'
М. Думбия
90+7'
М. Баликвиша
41'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Андерлехт
ГОЛ! 3:1!
М. Баликвиша
90'
+7
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Э. Матацо
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
М. Думбия
Пас отдал
З. ван ден Бош
90'
+3
90'
+1
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Ф. Гаттони
80'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Т. Делэни
Желтая карточка
Э. Матацо
79'
Замена
V. Udoh
️️️️
Д. Иленихена
73'
64'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
64'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Я. Версхарен
ГОЛ! 1:1!
Э. Матацо
63'
Замена
Д. Керк
️️️️
Я. Ондрейка
62'
Замена
М. Думбия
️️️️
Ю. Эккеленкамп
62'
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
56'
Желтая карточка
М. Кейта
47'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Пас отдал
К. Дольберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Eran Tuypens
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
2-2-3-2-1
1
Ламменс
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
16
Кейта
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
8
Матацо
4
ван ден Бош
7
Баликвиша
11
Ондрейка
9
Иленихена
4-1-2-2-1
26
Коосеманс
6
Дебаст
27
Патрис
32
Гаттони
6
Аугустинссон
27
Делэни
23
Ритс
16
Версхарен
10
Дрейер
6
Леони
9
Дольберг
8
Матацо
2
Де Лат
2
Де Лат
8
Матацо
32
Эккеленкамп
17
Думбия
17
Думбия
32
Эккеленкамп
11
Ондрейка
9
Керк
9
Керк
11
Ондрейка
9
Иленихена
19
19
9
Иленихена
32
Гаттони
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
32
Гаттони
27
Делэни
10
Ангуло
10
Ангуло
27
Делэни
16
Версхарен
29
Стройкенс
29
Стройкенс
16
Версхарен
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
81
Нильс Девалькенер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
27
Eran Tuypens
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
27
Eran Tuypens
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
3
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
9
Офсайды
1
2
Количество передач
516
394
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
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