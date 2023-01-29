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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Антверпен
Андерлехт - Антверпен: обзор матча 29 января 2023
Андерлехт
29.01.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Антверпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Антверпен
Замена
Т. Леони
️️️️
А. Требель
90'
+3
Желтая карточка
М. Ашимеру
90'
+1
85'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
Г. Авила
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
А. Дрейер
84'
Замена
А. Требель
️️️️
А. Диавара
84'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Амузу
80'
Вторая желтая
Б. Раман
76'
74'
Замена
К. Скотт
️️️️
М. Баликвиша
Желтая карточка
З. Дебаст
73'
66'
Замена
Й. Батай
️️️️
Д. Керк
63'
Желтая карточка
Р. Де Лат
Желтая карточка
Б. Раман
63'
62'
Красная карточка
К. Стенгс
51'
Желтая карточка
А. Муджа
42'
Желтая карточка
К. Стенгс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
77
Бруни Нсимба
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
62
Мурильо
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
24
Диавара
18
Ашимеру
16
Версхарен
9
Амузу
10
Дрейер
14
Раман
4-1-1-3-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
13
Авила
2
Де Лат
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
9
Керк
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Стенгс
24
Диавара
16
Требель
16
Требель
24
Диавара
10
Дрейер
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
10
Дрейер
Требель
6
Леони
6
Леони
Требель
9
Амузу
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Амузу
9
Керк
25
Батай
25
Батай
9
Керк
7
Баликвиша
10
Скотт
10
Скотт
7
Баликвиша
13
Авила
77
Нсимба
77
Нсимба
13
Авила
Остались в запасе
Андерлехт
Антверпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
Статистика матча Андерлехт - Антверпен
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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