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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 08 мая 2022
Антверпен
08.05.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 3 тур
0 : 4
Завершен
Андерлехт
10'
Ф. Амузу
48'
Д. Зиркзее
53'
Ф. Амузу
55'
Ф. Амузу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Андерлехт
Желтая карточка
П. Геркенс
82'
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Бенсон
72'
Замена
П. Двомо
️️️️
А. Юсуф
72'
69'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Ф. Амузу
63'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
63'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
К. Арнстад
63'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
К. Куаме
63'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Фрай
61'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Р. Наингголан
61'
Желтая карточка
М. Бенсон
59'
55'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Амузу
Пас отдал
К. Куаме
53'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Амузу
Пас отдал
К. Куаме
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Зиркзее
Пас отдал
К. Куаме
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Й. Батай
46'
28'
Желтая карточка
К. Куаме
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Амузу
Пас отдал
Д. Зиркзее
9'
Желтая карточка
К. Арнстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Андерлехт
17
Серхио Гомес
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бутез
4
Сек
2
Де Лат
24
Дессоле
23
Винс
80
Юсуф
25
Батай
38
Арун
44
Наингголан
14
Бенсон
9
Фрай
3-2-2-4
29
Худт
3
Делкруа
62
Мурильо
55
Кана
17
Гомес
9
Амузу
24
Каллен
1
Вербрюгген
10
Арнстад
8
Куаме
11
Зиркзее
44
Наингголан
18
Геркенс
18
Геркенс
44
Наингголан
80
Юсуф
14
Двомо
14
Двомо
80
Юсуф
14
Бенсон
23
Миеси
23
Миеси
14
Бенсон
25
Батай
7
Баликвиша
7
Баликвиша
25
Батай
9
Фрай
38
Саматта
38
Саматта
9
Фрай
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
8
Куаме
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
8
Куаме
9
Амузу
8
Ольссон
8
Ольссон
9
Амузу
10
Арнстад
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
10
Арнстад
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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