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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 07 ноября 2021
Антверпен
07.11.2021, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Андерлехт
63'
А. Юсуф
82'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Андерлехт
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Бенсон
86'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Баликвиша
86'
83'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
82'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
ГОЛ! 2:0!
М. Фрай
82'
Пенальти не реализован!
М. Фрай
82'
81'
Желтая карточка
У. Худт
Замена
П. Геркенс
️️️️
П. Двомо
75'
74'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
К. Сарделла
73'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
ГОЛ! 1:0!
А. Юсуф
Пас отдал
М. Фрай
63'
59'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
59'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
31'
Желтая карточка
Д. Каллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бутез
23
Винс
3
Энгелс
4
Сек
2
Де Лат
80
Юсуф
44
Наингголан
14
Двомо
7
Баликвиша
14
Бенсон
9
Фрай
4-3-3
1
ван Кромбрадж
54
Сарделла
4
Харвуд-Беллис
29
Худт
17
Гомес
16
Версхарен
24
Каллен
8
Ольссон
8
Куаме
10
Айт Эль-Хадж
11
Зиркзее
14
Двомо
18
Геркенс
18
Геркенс
14
Двомо
7
Баликвиша
7
Фишер
7
Фишер
7
Баликвиша
14
Бенсон
38
Саматта
38
Саматта
14
Бенсон
54
Сарделла
15
Михайличенко
15
Михайличенко
54
Сарделла
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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