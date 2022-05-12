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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Антверпен
Андерлехт - Антверпен: обзор матча 12 мая 2022
Андерлехт
12.05.2022, четверг, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Антверпен
14'
С. Гомес (П)
44'
Ф. Амузу
84'
А. Сек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Антверпен
Желтая карточка
Я. Версхарен
90'
+2
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Сек
Пас отдал
К. Миеси
Замена
Л. Магальян
️️️️
Ф. Амузу
81'
72'
Желтая карточка
П. Двомо
72'
Замена
М. Фрай
️️️️
А. Юсуф
Желтая карточка
Б. Михайличенко
66'
63'
Замена
М. Бенсон
️️️️
М. Баликвиша
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Д. Зиркзее
62'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
62'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Амузу
Пас отдал
Д. Зиркзее
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гомес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-2-2-3
1
ван Кромбрадж
3
Делкруа
29
Худт
55
Кана
17
Гомес
62
Мурильо
24
Каллен
9
Амузу
10
Арнстад
11
Зиркзее
8
Куаме
4-1-3-1-1
1
Бутез
4
Сек
4
Алмейда
2
Де Лат
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
14
Двомо
23
Миеси
7
Баликвиша
38
Саматта
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
9
Амузу
16
Магальян
16
Магальян
9
Амузу
11
Зиркзее
16
Версхарен
16
Версхарен
11
Зиркзее
7
Баликвиша
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Баликвиша
80
Юсуф
9
Фрай
9
Фрай
80
Юсуф
Остались в запасе
Андерлехт
Антверпен
26
Колин Коосеманс
ВР
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
Статистика матча Андерлехт - Антверпен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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