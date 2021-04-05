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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 05 апреля 2021
Антверпен
05.04.2021, понедельник, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 4
Завершен
Андерлехт
89'
М. Ле Марша
52'
М. Ашимеру
62'
М. Мурильо
77'
А. Айт Эль-Хадж
84'
Я. Версхарен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Андерлехт
ГОЛ! 1:4!
М. Ле Марша
89'
88'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Л. Нмеча
85'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Я. Версхарен
84'
ГОЛ! 0:4!
Я. Версхарен
Пас отдал
Л. Нмеча
Замена
А. Бута
️️️️
Н. де Паув
81'
Замена
К. Миеси
️️️️
Л. Рафаэлов
81'
79'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Ашимеру
77'
ГОЛ! 0:3!
А. Айт Эль-Хадж
Пас отдал
Я. Версхарен
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Б. Верстате
68'
62'
ГОЛ! 0:2!
М. Мурильо
Пас отдал
А. Требель
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Ашимеру
Пас отдал
Л. Нмеча
51'
Пенальти не реализован!
Л. Нмеча
Замена
П. Геркенс
️️️️
Ф. Арун
41'
17'
Желтая карточка
E. Cobbaut
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Андерлехт
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
4-5-1
1
Де Вольф
21
Батубинсика
2
Де Лат
18
Онгла
23
Ле Марша
38
Арун
4
Верстате
14
де Паув
11
Рафаэлов
94
Лукаку
60
Ламкель Зе
4-4-1-1
1
Велленройтер
3
Миазга
33
62
Мурильо
15
Михайличенко
16
Версхарен
18
Ашимеру
6
Локонга
16
Требель
10
Айт Эль-Хадж
14
Нмеча
14
де Паув
20
Бута
20
Бута
14
де Паув
11
Рафаэлов
23
Миеси
23
Миеси
11
Рафаэлов
38
Арун
18
Геркенс
18
Геркенс
38
Арун
4
Верстате
70
Мбокани
70
Мбокани
4
Верстате
16
Версхарен
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
16
Версхарен
18
Ашимеру
9
Амузу
9
Амузу
18
Ашимеру
14
Нмеча
18
Мукаиру
18
Мукаиру
14
Нмеча
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
1
Жан Бутез
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Алексис Де Сар
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Алексис Де Сар
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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