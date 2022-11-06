Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 06 ноября 2022
Антверпен
06.11.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Андерлехт
90'
+3
Желтая карточка
А. Требель
Замена
А. Муджа
️️️️
М. Баликвиша
88'
80'
Замена
А. Требель
️️️️
А. Диавара
79'
Замена
Б. Раман
️️️️
Я. Версхарен
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Янссен
76'
Замена
А. Вермерен
️️️️
Ю. Эккеленкамп
76'
Замена
А. Валенсия
️️️️
К. Стенгс
76'
74'
Желтая карточка
Ф. Амузу
Желтая карточка
В. Пачо
69'
65'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Т. Леони
65'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Силва
52'
Желтая карточка
З. Дебаст
Желтая карточка
П. Геркенс
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
14
Антони Валенсия
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бутез
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
80
Юсуф
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
14
Стенгс
14
Янссен
4-1-3-1-1
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
14
Вертонген
3
Делкруа
62
Мурильо
24
Диавара
11
Рафаэлов
9
Амузу
16
Версхарен
6
Леони
21
Силва
14
Стенгс
14
Валенсия
14
Валенсия
14
Стенгс
32
Эккеленкамп
48
Вермерен
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
9
Фрай
9
Фрай
14
Янссен
6
Леони
18
Ашимеру
18
Ашимеру
6
Леони
24
Диавара
16
Требель
16
Требель
24
Диавара
16
Версхарен
14
Раман
14
Раман
16
Версхарен
21
Силва
29
Стройкенс
29
Стройкенс
21
Силва
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
10
Кристофер Скотт
АП
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+