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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Андерлехт
Антверпен - Андерлехт: обзор матча 17 февраля 2019
Антверпен
17.02.2019, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
90+2'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Андерлехт
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Я. Боласи
36'
Желтая карточка
Я. Боласи
Желтая карточка
С. Ятабаре
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
44
Петер Зули
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Антверпен
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
16
Питер Геркенс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
2-2
26
Болат
11
Рафаэлов
60
Ятабаре
19
Болинжи
70
Мбокани
3-3-1-1
1
Дидийон
31
Нахар
5
Кара
4
Лоуренс
44
Зули
11
Боласи
24
Кумс
11
Баккали
18
Сантини
Остались в запасе
Антверпен
Андерлехт
40
Даниэль Опаре
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Статистика матча Антверпен - Андерлехт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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