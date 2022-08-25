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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Антверпен - Истанбул Башакшехир
Антверпен - Истанбул Башакшехир: обзор матча 25 августа 2022
Антверпен
25.08.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
56'
М. Фрай (П)
8'
Б. Озкан
58'
С. Окака-Чука
83'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Истанбул Башакшехир
87'
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Билья
87'
Замена
А. Туба
️️️️
М. Шуиар
84'
Желтая карточка
Д. Алексич
83'
ГОЛ! 1:3!
Д. Алексич
Пас отдал
Л. Лима
Желтая карточка
А. Юсуф
82'
Замена
А. Вермерен
️️️️
Р. Наингголан
82'
Замена
К. Скотт
️️️️
Ю. Эккеленкамп
82'
Замена
В. Фишер
️️️️
Б. Верстате
82'
Желтая карточка
Б. Верстате
80'
76'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
69'
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
69'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
65'
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Фрай
60'
Замена
А. Валенсия
️️️️
К. Миеси
60'
59'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Окака-Чука
Пас отдал
М. Шуиар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Фрай
56'
42'
Желтая карточка
В. Бабакан
19'
Желтая карточка
М. Текдемир
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Озкан
Пас отдал
С. Окака-Чука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Месут Озил
АП
21
Патрик Шиш
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
4-1-4-1
1
Бутез
23
Винс
23
Алдервейрелд
51
Пачо
2
Де Лат
80
Юсуф
44
Наингголан
23
Миеси
32
Эккеленкамп
4
Верстате
9
Фрай
3-2-3-1-1
1
Бабакан
55
Ндайшими
33
Али Калдырым
21
Текдемир
2
Озбайраклы
3
Дуарте
6
Билья
19
Озкан
7
Гюрлер
8
Шуиар
77
Окака-Чука
23
Миеси
14
Валенсия
14
Валенсия
23
Миеси
44
Наингголан
48
Вермерен
48
Вермерен
44
Наингголан
32
Эккеленкамп
10
Скотт
10
Скотт
32
Эккеленкамп
9
Фрай
14
Янссен
14
Янссен
9
Фрай
4
Верстате
7
Фишер
7
Фишер
4
Верстате
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
8
Шуиар
5
Туба
5
Туба
8
Шуиар
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
6
Билья
10
Озил
10
Озил
6
Билья
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
Остались в запасе
Антверпен
Истанбул Башакшехир
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Антверпен - Истанбул Башакшехир
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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