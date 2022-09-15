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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Фиорентина
Истанбул Башакшехир - Фиорентина: обзор матча 15 сентября 2022
Истанбул Башакшехир
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
57'
С. Гюрлер
71'
С. Гюрлер
90'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Фиорентина
ГОЛ! 3:0!
Б. Траоре
Пас отдал
П. Шиш
90'
Замена
М. Озил
️️️️
М. Шуиар
82'
78'
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бонавентура
78'
Замена
К. Куаме
️️️️
Р. Сапонара
76'
Вторая желтая
Н. Иконе
Замена
М. Текдемир
️️️️
Л. Билья
76'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
76'
ГОЛ! 2:0!
С. Гюрлер
71'
67'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Терзич
67'
Замена
А. Барак
️️️️
Ю. Мале
61'
Желтая карточка
С. Амрабат
Замена
Б. Траоре
️️️️
Б. Озкан
59'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
С. Окака-Чука
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Гюрлер
Пас отдал
Ю. Ндайшими
57'
46'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
22'
Желтая карточка
Н. Иконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Зенгезер
5
Туба
33
Али Калдырым
9
Алексич
55
Ндайшими
80
Кайсара
6
Билья
19
Озкан
7
Гюрлер
8
Шуиар
77
Окака-Чука
4-3-2-1
95
Голлини
5
Венути
28
Мартинес
44
Игор
3
Терзич
7
Бонавентура
4
Амрабат
14
Мале
93
Иконе
17
Сапонара
19
Кабрал
6
Билья
21
Текдемир
21
Текдемир
6
Билья
77
Окака-Чука
9
Тюрук
9
Тюрук
77
Окака-Чука
8
Шуиар
10
Озил
10
Озил
8
Шуиар
19
Озкан
11
Траоре
11
Траоре
19
Озкан
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
3
Терзич
3
Бираги
3
Бираги
3
Терзич
7
Бонавентура
32
Дункан
32
Дункан
7
Бонавентура
14
Мале
72
Барак
72
Барак
14
Мале
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
17
Сапонара
8
Куаме
8
Куаме
17
Сапонара
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фиорентина
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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