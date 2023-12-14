Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее работавший в «Реале», «Интере», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и других клубах, сформировал символическую сборную.
В нее вошли футболисты, которых португалец тренировал в течение карьеры.
Вратарь: Петр Чех;
Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас;
Полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил;
Нападающие: Криштиану Роналду, Эден Азар, Дидье Дрогба.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Daily Mail